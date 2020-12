Une subvention pour offrir du divertissement à ceux qui restent chez eux

Le programme, appelé En sécurité à la maison, est doté de 3 M$ auxquels pourront prétendre des organismes et des entreprises pour créer des divertissements. Le but est d’encourager les Manitobains à rester chez eux et, ainsi, limiter la propagation de la COVID-19, ont annoncé les ministres du Sport, de la Culture et du Patrimoine, Cathy Cox, et des Relations avec les municipalités, Rochelle Squires.

Les organismes pourront obtenir un financement jusqu’à 100% du coût du projet , a précisé Cathy Cox en conférence de presse. La condition primordiale cependant pour obtenir du financement, c’est d’offrir une activité gratuitement.

Parmi les exemples de projets financés par l’intermédiaire du programme, les ministres ont cité un spectacle de variétés filmé à l’avance du Royal Manitoba Theatre Company ou encore un exercice de fabrication de maisons en pain d’épices de Compétences Manitoba.

De plus, le Festival du Voyageur, Sport Manitoba, le Musée du Manitoba et Parcs Manitoba nous réservent des initiatives bien particulières , est-il précisé dans un communiqué de la province.

Des prestations en direct

Le programme En sécurité à la maison n’est cependant pas réservé qu’à des organismes. Des municipalités, des Premières Nations, des entreprises, des organismes à but non lucratif, des institutions postsecondaires ou encore des agences gouvernementales peuvent y postuler.

Des particuliers peuvent aussi offrir une programmation comme, par exemple, la retransmission en direct de cours de cuisine, de séances de conditionnement physique à domicile ou encore des programmes d’art à la maison pour les enfants.

Les projets proposés peuvent être nouveaux ou contenir seulement quelques modifications, comme le retrait des frais pour y participer.

En outre, le financement peut être demandé pour financer diverses dépenses, que ce soit de l’équipement, des fournitures ou tout autre coût lié à l'exécution du programme.

Par contre, tout organisation ou particulier qui postule pour du financement pourra obtenir 50 000 $ maximum par projets, mais il n’y a aucune limite concernant le nombre de projets proposés.