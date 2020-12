Intimidation à l’école : un panel de Hamilton émet ses recommandations

Le Conseil scolaire du district Hamilton-Wentworth (HWDSB) a reçu ces recommandations après plus d'une douzaine de séances de discussion avec différents groupes de la communauté, en plus d’un sondage en ligne qui a été envoyé aux élèves et aux parents.

Le panel a été annoncé le 12 novembre 2019 après la mort de Devan Bracci-Selvey Selvey, 14 ans. Il avait été poignardé derrière l'école secondaire Sir Winston Churchill le 7 octobre.

Le panel affirme que 60 % des élèves qu’il a entendus ont été victimes de violentes brimades à l’école. 20 % d'entre eux ont déclaré que ces vexations étaient fréquentes, lit-on dans le rapport.

Les brimades sont un problème important dans les écoles du HWDSB qui affecte de multiples groupes démographiques et identitaires , lit-on dans le rapport.

Le panel indique également que les parents qui partagent leurs préoccupations croient que les politiques et procédures existantes en matière d'intimidation sont appliquées de manière incohérente. Ces parents soulignent aussi le manque d'action et le manque de suivi .

Selon les résultats du panel, 71 % du personnel interrogé a déclaré avoir été témoin d’intimidation et de violentes brimades de la part d’élèves au cours de l’année scolaire 2019-2020.

Le panel ajoute qu’il y a des processus incohérents et une mauvaise communication autour du sujet de l’intimidation. Il ajoute avoir constaté une culture de la peur qui normalise ces comportements.

Notre objectif est que nos recommandations, fondées sur l'expérience vécue et les idées partagées avec nous, ainsi que sur les leçons tirées de la recherche et des meilleures pratiques, servent de guide au HWDSB et au-delà pour mettre en œuvre des changements durables qui garantiront [...] des droits pour chaque enfant , peut-on lire dans un communiqué de presse attribué aux panélistes Jean Clinton, Brenda Flaherty et Gary Warner.

Les recommandations sont les suivantes : Faire entendre la voix des élèves, les faire participer, les diriger et les prendre en charge.

Revoir le plan d'éducation spéciale et réfléchir à l'impact des programmes autonomes sur l'appartenance et l'inclusion des élèves.

Améliorer la communication avec les parents et les faire participer de manière significative.

Doter les écoles et le personnel d'outils et de ressources pour une réponse efficace; utiliser la boîte à outils PREVNet.

Revoir les politiques et procédures existantes en matière d'intimidation dans une optique d'équité, d'antiracisme et d'anti-oppression.

Remédier à l'incohérence des politiques, procédures et directives existantes en matière de prévention et d'intervention contre l’intimidation.

Établir une vision claire de la prévention de l’intimidation et des interventions ainsi qu'un travail sur le climat scolaire positif, développer des valeurs organisationnelles fondamentales et intégrer des objectifs de résultats en matière de sécurité dans les écoles.

Revoir la stratégie de développement du leadership; incorporer des compétences qui permettent de créer un environnement centré sur l'enfant et l'élève.

Renforcer et développer les partenariats communautaires; exploiter les ressources et l'expertise de la communauté.

Chercher à obtenir l'engagement du ministère de l'Éducation à fournir aux conseils scolaires des conditions de soutien qui donnent la priorité à la sécurité et à l'acceptation des écoles. Source : Le rapport de la commission d'examen

Le panel a également lancé un appel à l'action pour que tous les ordres de gouvernement et les communautés donnent la priorité au bien-être des enfants et des jeunes, et qu'ils adoptent une approche globale de l'éducation .

Manny Figueiredo, le directeur de l'éducation du HWDSB, a réagi aux recommandations du panel. En tant que conseil, nous apprécions tout ce que le Comité de révision de la sécurité dans les écoles a fait pour fournir une consultation authentique et des résultats opportuns afin d'aider tous les élèves et le personnel à se sentir en sécurité, soutenus et acceptés - en particulier ceux qui sont souvent marginalisés , a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Le rapport final du panel sera soumis aux administrateurs du HWDSB le 25 janvier. Le conseil commencera alors à élaborer des plans pour traiter et mettre en œuvre ses conclusions.