Nouveau cas de COVID-19 au Pavillon élémentaire de l'École Monseigneur de Laval

« Les élèves de l'autobus et la classe concernée seront en mode virtuel à compter de mardi pour 14 jours. Les parents concernés ont tous été contactés. La Santé publique contactera les parents et les tuteurs des élèves et de tout membre du personnel qui aurait pu être en contact étroit avec le cas et fournira des directives », a précisé Daniel Fletcher.

Ce dernier a poursuivi sa note en mentionnant que le risque d'exposition pour toute personne qui n'est pas considérée comme un contact étroit est faible.

Vendredi soir, Daniel Fletcher a informé les parents qu'un chauffeur d’autobus transportant des élèves du CEF à Regina est atteint de la COVID-19.

Plus tôt vendredi, à Saskatoon, un cas de COVID-19 a été signalé dans une autre école francophone de la Saskatchewan, soit au Pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française.

Plus de détails à venir