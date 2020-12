Macky Tall quitte la Caisse de dépôt pour une firme américaine

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) perd l'un de ses principaux dirigeants, Macky Tall, qui démissionne pour joindre les rangs d'une firme américaine après avoir été sur la liste des successeurs potentiels à Michael Sabia à la tête du bas de laine des Québécois.

Annoncé lundi, le départ de M. Tall, qui s'effectuera à la fin de l'année, provoquera un jeu de chaises musicales au sein du gestionnaire de régimes de retraite, où ce dernier était chef des actifs réels – les infrastructures –, des placements privés en plus d'être celui qui pilote CDPQ Infra, la filiale responsable du Réseau express métropolitain (REM).

Le gestionnaire d'origine malienne, qui a passé 16 années à la CDPQ, se retrouvera, au printemps, après une période de refroidissement , dans le giron du Groupe Carlyle, une firme américaine avec un actif sous gestion de 230 milliards de dollars américains en date du 30 septembre. Il sera coprésident du secteur des infrastructures, qui regroupe les secteurs du transport des énergies renouvelables, de l'énergie et de l'eau, notamment.

C'est une décision pas facile, mais qui vient du fait qu'il y a plusieurs semaines, j'ai été approché pour une opportunité assez unique [...] à laquelle je ne pouvais pas dire non en raison de la nature du défi que cela représentera pour moi pour les prochaines années , a affirmé M. Tall, au cours d'une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne.

Dauphin de Sabia

Plus tôt cette année, la candidature de M. Tall aurait été celle retenue par le comité de sélection du conseil d'administration de la CDPQ dans le cadre du processus visant à identifier la personne qui devait succéder à M. Sabia. C'est finalement Charles Émond, qui était le premier vice-président, Québec et placements privés et de la planification stratégique de la Caisse, qui avait été sélectionné par le gouvernement Legault.

En avril dernier, M. Tall avait néanmoins hérité de nouvelles responsabilités en étant nommé chef des actifs réels et des placements privés, tout en conservant la gestion de CDPQ Infra. Interrogé, celui-ci n'a pas voulu faire de lien entre son départ et le résultat du processus visant à identifier le nouveau patron de la Caisse.

Je ne pense pas parce qu'il y a eu un processus rigoureux qui a été mené et qui a mené à la sélection de Charles [Émond], a dit M. Tall à ce sujet. C'est un processus auquel j'ai participé et dont je respecte le résultat.

Dans un communiqué, M. Émond a souligné la contribution du haut dirigeant démissionnaire en indiquant qu'il avait su développer des équipes fortes et engagées qui sont prêtes à prendre la relève .

En 2019, le haut dirigeant de la CDPQ avait eu droit à une rémunération globale – ce qui tient compte du salaire, des primes et autres avantages – d'environ 3,1 millions de dollars. Dans le secteur privé, ce traitement risque de grimper. M. Tall n'aura pas droit à une indemnité de départ puisqu'il quitte ses fonctions de manière volontaire, a expliqué la Caisse.

Une perte d'expertise pour la CDPQ

L'expert-conseil en gouvernance Michel Nadeau a estimé, au cours d'un entretien téléphonique, que ce départ constituait une grosse perte pour la Caisse en raison de sa vaste expertise dans le secteur de la finance et des infrastructures.

C'était difficile pour lui parce qu'il était le choix du comité de sélection [pour remplacer M. Sabia] et le gouvernement Legault a finalement opté pour Charles Émond , a-t-il affirmé.

Parmi les changements annoncés par la CDPQ, et qui entreront en vigueur à compter du 1er juin, Jean-Marc Arbaud, qui était le directeur général de CDPQ Infra depuis 2018, deviendra le grand patron de cette filiale. Il sera appuyé par Harout Chitilian, qui était directeur exécutif, affaires corporatives et développement chez CDPQ Infra.

De leur côté, Emmanuel Jaclot et Martin Laguerre, qui s'occupaient respectivement des secteurs des infrastructures ainsi que des solutions de financement et qui se rapportaient à M. Tall, relèveront désormais de M. Émond. Finalement, un nouveau président du conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge, la filière immobilière de la Caisse, devrait être nommé au début de la prochaine année.

En date du 30 juin, l'actif net de l'institution s'élevait à 333 milliards de dollars.