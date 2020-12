Les résidents de Place Belvédère privés de décorations de Noël

Il y a quelques semaines, sapins, guirlandes et lumières de Noël ont été installés à l'intérieur de la résidence Place Belvédère, où une grande partie des résidents sont autonomes. Quelques jours plus tard toutefois, la majorité d'entre elles ont été retirées. Un arbre de Noël entouré d'un cordon de sécurité et des décorations au plafond ont été laissés en place.

Le directeur général, Louis Carpentier, n'a pas souhaité nous accorder une entrevue. Il indique que la direction a pris connaissance des règles sanitaires du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec en lien avec les décorations de Noël.

Une directive ministérielle datée du 24 novembre et envoyée aux établissements de santé et aux résidences privées pour aînés stipule bel et bien que les décorations doivent être installées hors de portée des usagers. Elles ne doivent pas non plus inciter à la manipulation, ni obstruer les bouches de ventilation ou encore nuire à la distanciation physique. Un porte-parole du CIUSSS MCQ précise toutefois que ces recommandations doivent être interprétées en tenant compte de la clientèle de l'établissement selon leurs capacités physiques et mentales.

À lire aussi: Un propriétaire d'une résidence pour personnes âgées soulagé de la décision de Québec

On n’est pas des enfants de garderie.

Certains résidents, comme Lucille Morin, sont déçus et ont l'impression d'être infantilisés par cette directive. Ce que ça a provoqué, c’est beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, de désappointement et je dirais même de la morosité , ajoute la résidente.

Madame Morin explique que des décorations sont maintenant entreposées dans un coin, éteintes. Un triste spectacle selon elle alors que les rassemblements sont maintenant interdits pour les Fêtes. Les gens ne peuvent pas voir leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils se disent "Que nous reste-t-il de Noël?" On s’entend qu’à nos âges, on n’a peut-être plus 20 et 30 Noël à vivre , conclut Lucille Morin.

Selon des informations de Camille Carpentier