La fièvre des tranchées, une maladie rare, détectée parmi les sans-abri de Winnipeg

Si nous n’avions pas cette pauvreté au Canada, nous n'aurions pas cette maladie , affirme le spécialiste.

Cette maladie transmise par les excréments de poux du corps peut être mortelle. Elle peut créer des démangeaisons et les personnes peuvent gratter leur peau jusqu’à en arracher, explique Carl Boodman.

Un campement se trouvait près de la rue Martha et de l'avenue Henry de Winnipeg, il a été démantelé. Plusieurs campements sont toujours présents dans la ville. (archive) Photo : Radio-Canada

La maladie peut aussi provoquer de la fièvre, des douleurs au tibia et une infection cardiaque potentiellement mortelle appelée endocardite.

Les quatre cas découverts récemment sont préoccupants, car seulement un nombre similaire de cas a été rapporté au Canada depuis les années 1990, note M. Boodman.

Nous n’en avons pas entendu parler pendant à peu près 20 ans et maintenant nous avons une succession de cas. Carl Boodman, spécialiste des maladies infectieuses

Une maladie dans les camps de réfugiés

Selon le docteur Boodman, auteur principal d'un article sur la fièvre des tranchées publié lundi dans le Journal de l'Association médicale canadienne, la fièvre des tranchées est aussi répandue dans les camps de réfugiés.

Les sans-abri devraient avoir accès à des buanderies, des douches et des logements abordables partout au Canada pour prévenir la propagation de la maladie, selon le spécialiste.

M. Boodman appelle les médecins à la prudence quant aux signes de cette maladie rare. Il ajoute que la maladie peut difficilement être diagnostiquée, car un test de laboratoire spécifique est nécessaire pour détecter la bactérie nommée Bartonella quintana.

Appuyer les sans-abri

Le responsable d’une chaire de recherche sur l'itinérance, le logement et la santé à l’Hôpital Saint-Michel à Toronto et à l'Université de Toronto, Stephen Hwang croit qu’il faut porter attention à la maladie. Il souligne aussi l’importance des infections cutanées, des maladies respiratoires, du diabète mal contrôlé et de l'hypertension artérielle.

M. Hwang aide les sans-abri dans les refuges et les campements de Toronto une fois par semaine. Il est membre du groupe Inner City Health Associates, la plus grande organisation de ce type au Canada. De concert avec 100 médecins et des infirmières, il offre des soins aux sans-abri dans des centres et des hôtels.

Sans cette stabilité [d’avoir accès à un logement], les sans-abri seront parfois confrontés à des problèmes de santé aigus ou chroniques. Nous devons vraiment investir dans la création de logements abordables, sinon nous devrons payer pour des coûts reliés à la santé , croit Stephen Hwang.

