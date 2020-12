COVID-19 : les restrictions pourraient être prolongées en Colombie-Britannique

Les plus récentes restrictions liées à la COVID-19 sur les sports, les événements, les déplacements et les rassemblements devaient être levées en Colombie-Britannique à minuit lundi, mais certains indices des autorités de la santé portent à croire qu’elles seront plutôt prolongées.

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, a indiqué la semaine dernière que la transmission du virus n’avait pas diminué comme elle l'avait espéré.

La décision de prolonger ces mesures, qui concerne notamment l’interdiction de se déplacer d’une région à l’autre, ne sera pas prise à la légère, avait-elle spécifié, en ajoutant que les autorités de la santé évalueront toutes les options avant de prendre une décision, lundi.

Le nombre de cas de COVID-19 a oscillé entre 606 et 827 par jour dans la dernière semaine, alors que le nombre de décès n’est jamais passé sous la barre des 11 morts quotidiennement.

Parmi les plus récentes restrictions, on retrouve l’arrêt des activités physiques à intensité élevée qui se pratiquent à l'intérieur, ce qui inclut le cardio-vélo et le yoga chaud, ainsi que la suspension des sports de groupe pour adulte.

Le premier ministre Justin Trudeau a également annoncé que 249 000 doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer/BioNTech seront disponibles avant la fin de l’année au Canada. Ils seront administrés en priorité aux résidents et aux travailleurs des centres de soins de longue durée.