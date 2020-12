Au cours de la deuxième vague de COVID-19, le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte désormais plus de décès dans les résidences privées pour aînés (RPA) que dans les CHSLD.

Selon les données comprises dans les états de situation dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et RPArésidence privée pour aînés publiés par Québec, on note jusqu'à maintenant 42 décès liés au coronavirus survenus parmi des résidents de 13 RPArésidence privée pour aînés différentes, contre 39 dans les CHLSDCHLSD .

C'est le Manoir Champlain, à Chicoutimi, qui est le plus touché avec 11 décès. Viennent ensuite le Domaine des aînés à Alma, avec 9, et la Villa des Sables, à Jonquière, avec 6.

Du côté des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , le total pour la seconde vague s'établit à 39, soit 30 à Jacques-Cartier (Chicoutimi), sept à Isidore-Gauthier (Saint-Coeur-de-Marie) et deux à Georges-Hébert (Jonquière).

Lors de la première vague au printemps, il y avait eu 21 morts au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline, à Chicoutimi-Nord, et cinq à la congrégation des Antoniennes de Marie.

Depuis le début de la pandémie, 147 Saguenéens et Jeannois sont décédés des suites de la COVID-19.