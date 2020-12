L'aréna de Casselman fermé en raison de cas de COVID-19

Selon la Municipalité, les personnes qui ont obtenu des résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19 jouent dans des ligues récréatives.

La décision de fermer l’aréna ne fait certes pas l’unanimité, mais la Municipalité de Casselman en assume pleinement la responsabilité.

Le maire de Casselman, Daniel Lafleur. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Le maire Daniel Lafleur croit que la fermeture du complexe était la bonne décision à prendre.

Il faut vraiment être sérieux avec ça , dit-il. Nous sommes dans la zone jaune à l’heure actuelle. Il ne faudrait pas monter dans le code orange. Il ne faudrait pas monter non plus dans le code rouge pour les fêtes.

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) a également ordonné la mise en quarantaine de toutes les personnes qui jouent dans les ligues en question.

Normalement, on voit ça, pas sur la glace, mais en effet dans des vestiaires et des fois, ils vont en auto prendre une bière après le match. C'est là qu'on voit la propagation , affirme le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , Dr Paul Roumeliotis, qui recommande surtout de désinfecter les lieux.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario compte en ce moment 213 cas actifs de COVID-19 sur son territoire.

Avec les informations de Denis Babin