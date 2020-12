Une citoyenne voulant se porter candidate pour Verner, un quartier de Nipissing Ouest, jette l’éponge après s’être confrontée à « des insultes et des attaques personnelles » de citoyens et d’un conseiller municipal.

Josée Trépanier militait depuis des mois pour la tenue d’une élection partielle à laquelle elle souhaitait se présenter. Elle qualifie ce parcours de montagnes russes , accusant le conseiller municipal Christopher Fisher de mauvaise fois et d’un manque de considération envers les résidents de Verner.

Le quartier est sans représentants depuis des mois, après que le conseiller Jeremy Séguin ait quitté son poste en raison d'un « climat toxique ». Le conseil municipal, divisé entre nomination et élection, ne s'entend pas sur le protocole à suivre pour lui trouver un remplaçant.

Mais c’est un commentaire du conseiller sur le groupe Facebook On s’parle Verner let’s talk qui a poussé Mme Trépanier à mettre une croix sur une éventuelle candidature.

« Il y a des niveaux de stupidité », peut-on notamment lire dans le commentaire du conseiller municipal. Photo : Capture d'écran

Il y a des niveaux de stupidité , a commenté Christopher Fisher sous la publication d’un sondage de Josée Trépanier. Le conseiller critiquait ainsi le fait qu’elle avait remis en question la pertinence d’un sondage similaire quelques mois plus tôt sur le même groupe.

Être traitée d’imbécile sur un forum public a été la goutte qui a fait déborder le vase. Non seulement ce conseiller a tenté de m'humilier publiquement, mais il a également corrigé ma grammaire avant d'émettre ses réflexions sur ce sondage. C'était très offensant à lire, surtout qu'il est le seul non francophone du Conseil. Josée Trépanier, citoyenne de Nipissing Ouest

Josée Trépanier soutient avoir déposé une plainte contre Christopher Fisher au commissaire à l’intégrité de la ville et demande sa démission.

M. Fisher a réagi dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Elle a droit à son opinion. Être en désaccord avec quelqu'un et ne pas avoir peur de l'interpeller est le fondement de la démocratie, écrit-il.

Si elle veut appeler ça de l'intimidation, ok , ajoute-t-il.

Le conseiller municipal de Nipissing Ouest Christopher Fisher. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Qualifier le commentaire de quelqu'un de "stupide" sur Facebook est peut-être de mauvais goût , admet le conseiller municipal, mais je n'ai pas perdu mon droit à la liberté d'expression lorsque j'ai été élu.

En ce qui concerne le commissaire à l'intégrité, [Mme Trépanier] peut faire la queue et gaspiller encore plus d'argent des contribuables. De nos jours, déposer des plaintes auprès du commissaire à l'intégrité est un passe-temps populaire et coûteux pour certains maires et conseillers municipaux. Christopher Fisher, conseiller municipal de Nipissing Ouest

Il note que l'envoi d'un communiqué de presse sur le fait de ne pas se présenter à une élection partielle qui n'existe pas est un peu dramatique.

Pas de représentation en vue pour Verner

Depuis la démission de Jeremy Séguin en juillet, les conseillers municipaux de Nipissing Ouest croisent le fer sans aucun compromis à l'horizon.

Le secteur de Verner n'est plus représenté depuis la démission de Jeremy Séguin, à droite sur la photo. La mairesse Joanne Savage est en faveur d'une élection partielle. (archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Quatre d’entre eux réclament une élection partielle pour lui trouver un remplaçant, alors que les quatre autres, dont Christopher Fisher, estiment qu’il faut plutôt nommer Normand Laberge, candidat arrivé deuxième lors de la dernière élection.

Celui-ci s’étonne lui-même de l’impasse actuelle. Ça ne devrait pas venir aux attaques personnelles comme ça a viré. Je me sens un peu comme faisant partie du problème et non pas de la solution , laisse-t-il tomber.

Normand Laberge soutient ne pas avoir de préférence entre une nomination ou une élection.

Les conseillers ont été élus pour prendre des décisions, et je [les] respecterai, peu importe la décision qu’ils prennent. Normand Laberge, ancien candidat aux élections de Nipissing Ouest

En vertu de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les élections municipales, Nipissing Ouest avait jusqu’au 18 septembre pour désigner un nouveau conseiller municipal pour Verner.

Or, la province ne prévoit aucun recours une fois cette échéance dépassée.

Ce cadre offre aux municipalités la souplesse nécessaire pour établir un processus de recrutement qui réponde aux conditions locales et aux besoins de la communauté. La décision de pourvoir un poste vacant par nomination ou par élection partielle relève de la responsabilité du conseil municipal , explique un porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement par courriel.

Jean-Pierre Barbeau, directeur général de la municipalité de Nipissing Ouest confirme qu’en l’absence d’un consensus au conseil municipal, Verner pourrait demeurer sans représentant jusqu’aux élections de 2022.