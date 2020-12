6000 conseillers et thérapeutes interpellent Victoria pour réglementer leur profession

Il est plus important que jamais de fixer des normes et des responsabilités pour les conseillers et les thérapeutes, selon Glen Grigg, le président de la FACTBCFédération des associations de thérapeutes et de conseillers de la Colombie-Britannique .

Lundi, l'organisme qui représente 6000 conseillers et thérapeutes de la Colombie-Britannique a soumis une demande officielle de 38 pages au ministre de la Santé, Adrian Dix.

Leur objectif : Obtenir la réglementation de leurs professions comme cela est déjà le cas en Alberta, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

La demande de la FACTBCFédération des associations de thérapeutes et de conseillers de la Colombie-Britannique s'appuie sur un article de la loi sur les professions de santé.

Une loi qui stipule que lorsque le ministre de la Santé reçoit une demande comme celle-ci, il doit déterminer si la réglementation est dans l'intérêt du public.

Éviter de futures dérives

Pour la Fédération des associations de thérapeutes et de conseillers de la Colombie-Britannique, cette demande est dans le but d’éviter de futures dérives. Et concerne donc bien l’intérêt du public.

Les conseillers et les thérapeutes britanno-colombiens ne sont régis par aucun organisme officiel doté de pouvoirs légaux pour les tenir responsables des dommages qu'ils peuvent causer.

Et aucune formation n’est exigée pour l’exercer ces professions.

Supposons que vous ayez un problème avec une de vos dents et que vous ayez besoin d'un dentiste. Que vous alliez sur Internet pour voir s'il y a un dentiste à proximité, et que vous vous rendiez compte que vous ne pouvez pas dire lesquels sont bien formés, lesquels sont sûrs , argumente Glen Grigg.

Des thérapeutes non qualifiés peuvent causer de graves préjudices aux patients vulnérables, notamment un traumatisme émotionnel dû à un traitement inadéquat.

C'est le cas de patients qui ont récemment déposé une plainte contre Susannah-Joy Schuilenberg. Cette thérapeute de Kelowna fait l'objet d'une enquête, car elle présentait trois diplômes d'études supérieures prétendument frauduleux sur son site web.

Des décennies de lobbyisme

Cette demande en vertu de la loi sur les professions de la santé survient après près de trois décennies de campagne infructueuse.

Cela fait longtemps et il y a eu de la frustration , déclare Glen Grigg.

La FACTBCFédération des associations de thérapeutes et de conseillers de la Colombie-Britannique présente sa demande alors que la Colombie-Britannique est en pleine réforme du système de réglementation des professionnels de la santé.

La province prévoit de réduire le nombre de collèges de réglementation à six, de créer un nouvel organisme de surveillance et de rendre le processus de plainte et de discipline plus transparent pour le public.

La Fédération des associations de thérapeutes et de conseillers de la Colombie-Britannique est prête à aller de l'avant et espère que le gouvernement l'est aussi.

Elle indique cependant ne pas savoir combien de temps prendra le processus si la demande est acceptée par Victoria.

Avec les informations de Bethany Lindsay

.