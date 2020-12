Les vieux ponts ferroviaires de Cascapédia–Saint-Jules définitivement hors d’usage

Les tests effectués dimanche avec un convoi ferroviaire chargé démontrent que les structures datant des années 1890 ne sont plus sécuritaires pour le transport de marchandises.

Un important embâcle s'est formé la semaine dernière au pied des ponts situés près du secteur Cascapédia en raison de la montée des eaux.

Certains comportements de la structure étaient complètement à l’inverse de ce qui aurait dû se produire , explique le directeur de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, Luc Lévesque. Il y a de nouvelles tensions dans le pont à la suite de l’embâcle. C’est rendu presque impossible de démontrer mathématiquement la capacité du pont.

Après le dernier test, c’était clair que la structure n’est plus sécuritaire pour l’utilisation. Il y a des pièces qui ont déformé sous l’effort. Luc Lévesque, directeur de la Société de chemin de fer de la Gaspésie

Aucun train n’a circulé entre Nouvelle et Caplan depuis le début des inondations mercredi.

Trois jours de travail ont été nécessaires pour défaire l'embâcle de bois (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des travaux accélérés pour les nouveaux ponts ferroviaires

Heureusement, les nouveaux ponts ferroviaires, en construction depuis l'été 2019, n'ont pas été endommagés par la montée des eaux.

Selon l’échéancier prévu, ces ponts devaient être mis en service à la fin de l'été 2021, mais la décision a été prise d'accélérer le chantier.

Considérant l’envergure des travaux qu’il y aurait à faire pour réparer les anciens ponts, on a décidé de consacrer toutes nos énergies sur le nouveau pont, plutôt que de dépenser pour réparer des structures de 140 ans , affirme Luc Lévesque.

M. Lévesque explique que l’essentiel des travaux restants consiste à faire du remblayage et installer les rails. Une pause était initialement prévue sur le chantier durant l’hiver, afin d’effectuer ces tâches durant la belle saison, mais le bris des anciens ponts vient changer la donne.

On a demandé des travaux 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7 pour finir ça le plus tôt possible. Luc Lévesque

Le directeur général de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, Luc Lévesque, espère que le transport ferroviaire pourra reprendre dès janvier (archives). Photo : Radio-Canada

M. Lévesque indique que les rails menant aux anciens ponts ont déjà commencé à être démantelés.

Selon Luc Lévesque, le fait qu’il n’y aura aucun trafic ferroviaire sur les anciennes structures va permettre d’accélérer la fin du chantier.

Tous les travaux sur les nouveaux ponts devaient être faits en fonction de ne pas nuire à la circulation des trains juste à côté, par exemple des travaux de déblaiement et de remblaiement, explique-t-il. En prenant la décision d’arrêter tout le trafic, il n’y a plus d’enjeu.

M. Lévesque précise que les rails menant aux anciens ponts ont déjà commencé à être démantelés lundi.

Il espère que les nouvelles structures seront mises en service d’ici quelques semaines.

On ne parle pas de mois, on parle de semaines , assure-t-il. J’ai bon espoir qu’en janvier 2021 le train sera capable de circuler sur le nouveau pont.

Le défi : transporter les pales

Les opérations de transbordement de ciment ont été déplacées à Nouvelle depuis la semaine dernière, ce qui permet à la Société de chemin de fer d'assurer le transport pour le compte de Ciment McInnis.

Le transport de bois et de copeaux à partir de la scierie Temrex de Nouvelle n’est pas touché comme le site se trouve à l’ouest des ponts endommagés.

Les convois de pales d'éoliennes ne peuvent traverser les ponts endommagés à Cascapédia–Saint-Jules pour poursuivre leur route vers les États-Unis (archives). Photo : Luc Lévesque

Le principal défi à court terme pour la Société de chemin de fer consiste à trouver une solution pour acheminer les pales d’éoliennes fabriquées à Gaspé. Un convoi devait partir de New Richmond dimanche et trois autres sont à l’horaire d’ici la fin janvier.