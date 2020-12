Les travailleuses des CPE dénoncent l’absence de congés payés en cas de symptômes de COVID-19

Aline McGrath travaille en tant qu’éducatrice au CPE Bambin et Câlin à Malartic. Elle déplore qu’elle et ses collègues doivent prendre des journées dans leur banque de congés quand elles doivent subir un test de dépistage.

On a des enfants, quand ils arrivent, ils toussent, ils se mouchent, ils éternuent. C’est sûr qu’on doit mettre toutes nos protections, mais on a beaucoup une clientèle d’enfants [avec des parents] qui viennent des services essentiels. On ne nous considère pas comme un service essentiel et je trouve ça vraiment dommage parce qu’on est à la base. Si on n’est pas ouvert, si on ne donne pas de service à ces enfants-là, et bien les parents restent à la maison , affirme Aline McGrath.

La CSN craint que les banques de congés des travailleuses se vident et qu’elles rentrent au travail plutôt que de s’isoler de façon préventive si elles ont des symptômes, comme le souligne le président du conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec pour la CSN, Félix-Antoine Lafleur.

À la CSN, on trouve déplorable que le ministre de la Famille ne prenne pas le leadership qu’il doit prendre pour protéger les travailleuses, les travailleurs, les enfants et leur famille aussi parce qu’on le sait, lorsqu’il y aura une éclosion, malheureusement, c’est un désastre en attente , indique-t-il.

D’autres travailleuses des CPE ont aussi mené des actions de visibilité ailleurs au Québec.

Félix-Antoine Lafleur, président du conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec pour la CSN Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Félix Antoine Lafleur souligne que d’autres travailleurs dans le domaine de l’éducation ont un maintien de leur salaire quand ils prennent congé en raison de symptômes. Dans la région, 87,5 % du personnel en CPE affirme avoir pigé dans leur banque de congé depuis le début de la pandémie.

Aline McGrath croit que le gouvernement sous-estime la charge de travail des éducatrices. C’est justifié de dire Madame, en attendant que le résultat du test soit sorti, on va prendre en charge votre salaire , comme ils le font dans les hôpitaux et les écoles. Ils nous obligent à travailler, on est ouvert tout le temps des Fêtes, nous , affirme-t-elle.