Pêche au poulamon : les discussions avec la santé publique se poursuivent

Les discussions ont repris vers midi lundi entre l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne et la Direction de la santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les parties travaillent activement à trouver un compromis qui permettra la pêche au petit poisson des chenaux dès le 26 décembre.

Le porte-parole de l’association, Steve Massicotte, affirme que des correctifs ont été exigés et qu’il espère trouver un terrain d’entente pour tenir l’événement et assurer la santé et la sécurité de la population.

Vendredi, les pourvoyeurs avaient déposé un nouveau plan de mesures sanitaires à la demande de la santé publique et demandaient une réponse avant 17 h lundi soir.

En entrevue avec Marie-Claude Julien à Toujours le matin, monsieur Massicotte expliquait que l’ultimatum servait justement à ouvrir la communication avec la santé publique régionale. Madame Godi a tout en mains. Elle a notre plan, elle a le plan national. On cherche une réponse, on veut une réponse. Écoutez, c’est spécial, un dossier qui entre sur une page 8 ½ par 11 , a-t-il lancé.

Une pêche aussi sécuritaire qu’ailleurs, estime Steve Massicotte

Steve Massicotte considère que les 250 à 300 chalets en location sur la rivière Sainte-Anne sont aussi sécuritaires que le millier de cabanes prévu à La Baie au Saguenay, qui elles ne sont pas en location. Vous pensez pas que des fois le frère, le beau-frère peu[ven]t pas aller pêcher aussi dans leurs cabanes? , questionne-t-il en précisant que les chalets seront désinfectés.

Selon le porte-parole, le temps presse, puisque l’installation du village nécessite une douzaine de journées. On a deux mois pour opérer. Il ne faut pas travailler pour rien , explique Steve Massicotte, alors que la marge de profit sera mince cette année.

Toutes les autres activités ont été retirées, comme la place du festival et le tramway. Seules les activités extérieures ont été conservées, telle la patinoire. Steve Massicotte raconte avoir reçu des appels de citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pérade qui soutiennent la tenue de leurs activités cette saison.

Avec les informations d'Amélie Desmarais