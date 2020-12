Une étoile brillera pour chaque enfant décédé à l'Hôpital de Granby

Le geste, symbolique, fait partie d'un processus de deuil récemment mis sur pied par l'intervenant en soins spirituels du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Patrick Dupuis.

Un des deuils les plus difficiles à faire c'est celui d'un enfant. Patrick Dupuis, intervenant en soins spirituels du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Pour nous, c'est une façon de leur offrir un réconfort supplémentaire et de leur dire que bien que la vie de leur enfant a été brève parmi nous, dans le ciel on a nommé une étoile pour toujours en mémoire de cet enfant , souligne l'intervenant en soins spirituels.

Patrick Dupuis souligne qu'une cérémonie a d'abord lieu à l'hôpital, pour permettre aux parents et au personnel soignant de rendre hommage à l'enfant. Puis, un certificat de localisation de l'étoile dans la constellation de la Petite Ourse est remis aux parents.

Il y avait tout le symbole Grande Ourse et Petite Ourse, donc parent et enfant et il s'agit d'une constellation qu'on peut voir en Amérique du Nord Patrick Dupuis, intervenant en soins spirituels du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Jusqu'à ce jour, une seule étoile brille au nom d'un enfant décédé à l'Hôpital de Granby. Il s'agit de celle de Bébé Léonard, l'inspiration derrière le projet Une étoile filante .

« Cela me fait chaud au cœur que mon bébé soit reconnu malgré sa courte existence et qu’en plus il ait une étoile à son nom pour toujours. Je suis également fière que mon bébé ait inspiré un projet d’une telle beauté et d’une telle bienveillance, » témoigne la maman de Léonard.

Patrick Dupuis affirme que le principe des rituels de deuil est bien établi dans plusieurs hôpitaux au Québec. Il souligne toutefois que le concept de l'étoile filante imaginé à Granby demeure à sa connaissance bien unique.

Avec les informations de Christine Bureau