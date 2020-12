Plus de 3315 aspirants préposés aux bénéficiaires ont quitté le programme

La vie d'Èva Benoit-Dragon a changé depuis l'échec de sa formation de PABpréposés aux bénéficiaires . La Montréalaise de 21 ans a dû retourner vivre chez ses parents à Saint-Jérôme et elle doit travailler dans un dépanneur.

J'ai une grosse dette et je sais que ça va prendre du temps à la rembourser. Elle doit remettre les 6140 $ de bourse du gouvernement qu'elle a reçus durant ses deux mois d'alternance travail-études en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Cet argent, elle ne l'a pas. Elle en a dépensé une bonne partie pour payer son loyer des derniers mois, sa nourriture et s'occuper de son frère. Je ne pouvais pas m’inscrire à la PCUPrestation canadienne d’urgence et je n’ai pas le droit au chômage, car je n’ai pas accès à une cessation d’emploi, puisqu'il s’agit d’études , explique-t-elle.

Plusieurs syndicats de préposés nous ont fait part de situations semblables.

Remboursement obligatoire en cas d'échec ou d'abandon

Le contrat qu'elle a signé était clair : en plus de réussir la formation, les aspirants PABpréposés aux bénéficiaires doivent offrir une disponibilité d'un an. En cas d'abandon ou d'échec, ils doivent rembourser la bourse de formation, qui atteint un maximum de 9210 $.

Selon les données du ministère de la Santé du Québec, sur les 9866 personnes inscrites au mois de juin, seules 6798 ont été embauchées à la suite de la formation. Les autres se sont désistées avant même le début des cours, ont abandonné ou ont été exclues. Et parmi les personnes qui ont commencé à travailler en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , plus de 500 ont abandonné ou ont été renvoyées depuis septembre. En date du 2 décembre, il en restait 6551 encore au service du réseau.

Èva Benoit-Dragon n'a pas été jugée assez compétente par ses formateurs, mais c'est seulement deux jours avant la fin des 375 heures de formation requises qu'ils le lui ont annoncé. Juste avant qu'elle ne puisse toucher le dernier paiement de sa bourse.

Je me sens extorquée et flouée , dit-elle.

Je comprends maintenant que mon travail a surtout servi à assurer les vacances et le retour au travail des PABpréposés aux bénéficiaires réguliers. [...] Je suis une victime collatérale de l’improvisation du gouvernement en temps de pandémie. Èva Benoit-Dragon

Elle reconnaît quelques petites erreurs durant sa formation, comme avoir oublié de porter des gants à une reprise, mais rien ne lui laissait présager qu'elle allait être écartée du jour au lendemain. J'ai fait les heures qu'ils m'avaient dit de faire, on me disait que je faisais des progrès.

Ça manque d’humanité. Elle s’est fait jeter comme une vieille chaussette , dénonce le député de Rosemont de Québec solidaire, Vincent Marissal, qui a été contacté par la jeune femme, désespérée. Peut-être que certains auraient besoin de plus de temps de formation.

Je comprends l’idée du contrat, mais ça ne peut pas être appliqué à la lettre. Quelqu’un qui essaie de bonne foi, mais n'arrive pas à se qualifier, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, c’est injuste de lui refiler la facture. D’autant que la plupart de ces gens-là n’ont pas les moyens de payer, puisque visiblement ils se cherchaient un emploi. Vincent Marissal, député de Rosemont

Le député de Québec solidaire rappelle que ces gens-là ont travaillé en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée durant leur formation, ils ont quand même donné des services .

Le ministère de la Santé explique que le remboursement n'est pas requis pour un candidat qui échoue pour une raison liée à une incapacité cognitive ou une maladie. Un traitement humain au cas par cas est donc privilégié , ajoute le porte-parole Robert Maranda.

De plus, le ministère précise que le candidat et l'établissement de santé et services sociaux qui a octroyé la bourse peuvent convenir d'une entente de remboursement étalée sur un nombre de mois convenu entre les parties .

Enfin, le contrat signé par les aspirants PABpréposés aux bénéficiaires prévoit la possibilité de retrancher du montant total le prorata du temps travaillé. Ce n'est toutefois pas ce qui a été proposé à Èva Benoit-Dragon.