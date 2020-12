La Ville de Toronto s'intéresse aux pavillons-jardins

Le comité de la planification et de l'habitation de la Ville de Toronto doit procéder à un vote mardi pour décider s’il lancera des consultations publiques au sujet des pavillons-jardins.

Ces unités se trouvent habituellement dans la cour arrière d'une propriété, au-dessus de garages. Elles peuvent servir de logement locatif, ou encore d’espace privé pour un membre de famille.

Avec les prix du logement qui sont si élevés, avec le manque de logement locatif dans la ville et avec la génération sandwich qui peine à prendre soin d’enfants et de parents âgés, nous croyons que c’est une bonne option que nous devons offrir aux citoyens de Toronto , explique Ana Bailao, présidente du comité de la planification et de l'habitation de la Ville de Toronto.

Ana Bailao est la présidente du comité de la planification et de l'habitation de la Ville de Toronto. Photo : Radio-Canada

Le vote permettra aussi de lancer la rédaction d’un rapport détaillant les règlements pour la construction des maisonnettes. Ces derniers pourraient inclure la taille des jardins dans lesquels elles peuvent être bâties, la distance entre ces dernières et la maison d’un voisin, ou l’emplacement de fenêtres.

Leur construction est pour le moment interdite dans la ville. Si le comité choisit d'aller de l'avant avec la consultation publique, les pavillons-jardins pourraient voir le jour à Toronto dès le deuxième trimestre de 2021.

J'adorerais les voir d'ici l'été prochain , ajoute Mme Bailao. Nous essayons de publier ce rapport au printemps 2021 .

Un moyen d’aller de l’avant

La permission de bâtir un pavillon-jardin permettrait à Meg Marshall de devenir propriétaire à Toronto. Photo : Radio-Canada

Comme célibataire sans enfant à Toronto, Meg Marshall reconnaît qu'il est difficile pour les membres de la génération millénaire de s'acheter une propriété.

Les prix des logements à Toronto sont astronomiques , explique-t-elle. Mme Marshall habite avec sa tante, mais compte entreprendre la construction d’un pavillon-jardin dès que ce sera permis par la ville. Elle a déjà embauché des experts pour recenser son terrain et la disponibilité des tuyaux d’égouts.

Je prendrais cela comme mon propre projet et je le financerais moi-même, ou je souscrirais à une hypothèque , dit-elle. C'est une fraction du coût d'achat d'une nouvelle maison ou d'une maison à Toronto.

C'est juste un moyen pour moi d'aller de l'avant. Meg Marshall

Michelle Senayah, co-fondatrice et directrice générale de l’organisme The Laneway Project, croit que les pavillons-jardins offriront un outil de plus à la Ville pour combattre la pénurie de logements abordables.

Individuellement, chaque outil ne sera qu'un petit morceau , dit Mme Senayah, en mentionnant l'arrivée de logements dans les ruelles de Toronto. Mais ensemble, ils vont avoir un effet .

Avec les informations de Michael Smee