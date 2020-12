Surplus Général Viel fermera ses portes

On trouve de tout chez Surplus Général Viel : des sécheuses, des bureaux, des pièces de tout genre et des pneus, beaucoup de pneus. Trop au goût de la Ville de Rimouski qui a demandé au propriétaire d'installer un système de gicleurs pour éviter qu'un incendie devienne incontrôlable.

Il y a 15 000 mètres cubes de pneus à l'intérieur alors on peut penser aux conséquences catastrophiques s'il y avait un incendie. Il y a un ruisseau à moins de 200 pieds et ça se jetterait directement dans la rivière Rimouski , mentionne le maire Marc Parent.

L'absence de réseau d'alimentation en eau compliquerait éventuellement le travail des pompiers. Le fait que le secteur n'est pas raccordé au réseau de la Ville fait aussi grimper les coûts d'installation de ce système anti-feu. Le propriétaire, Jean-Yves Viel estime la facture à 400 000 $.

L'agrandissement de 1999 a permis à Surplus Général Viel de vendre et d'entreposer des milliers de pneus recyclés. Photo : Radio-Canada

M. Viel, précise pourtant qu'il avait obtenu tous les permis de la part de la municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski, maintenant fusionnée avec Rimouski, lors de la construction de son bâtiment en 1997 et de l'agrandissement en 1999.

La municipalité savait aussi que l'agrandissement, ce serait pour entreposer majoritairement des pneus. J'ai dû ajouter un mur coupe-feu, d'autres restrictions, mais j'ai eu mon permis , se rappelle Jean-Yves Viel.

Le propriétaire croit que si Sainte-Odile n'avait pas fusionné, il n'en serait pas là.

En 2002, il y a eu la fusion. On nous avait assuré que tout serait respecté, autant le zonage que l'utilisation des commerces que tout continuerait. Jean-Yves Viel, propriétaire du Surplus Général Viel

La perspective de se débarrasser de la vente de pneus recyclés et ainsi peut-être ne pas devoir installer de gicleurs, n'est pas non plus une option pour l'homme d'affaires.

Si tu sors les pneus, je ferme le commerce , répond du tac au tac Jean-Yves Viel. Selon lui, la seule vente de meubles usagés ne permet pas la survie financière d'une entreprise comme la sienne.

Un ancien dépotoir devenu zone résidentielle

Le problème de Jean-Yves Viel est double. D'une part, il doit fermer son commerce, mais, de l'autre, il n'arrive pas à vendre.

Le terrain sur lequel il a construit son entreprise est un ancien lieu d'enfouissement sanitaire. Dans les années 1970, on y entretenait même en permanence un feu pour... brûler les déchets!

Surplus Général Viel est situé sur le territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-Odile, maintenant fusionnée avec Rimouski. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Lorsque le site a été transféré dans le quartier Sacré-Cœur, à Rimouski, ce secteur a été désigné zone industrielle et commerciale par l'ancienne municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski, qui voulait concurrencer la ville centre et attirer elle aussi des entreprises sur son territoire.

Dix ans après la fusion en 2012, sans tambour ni trompette, la Ville de Rimouski a décidé de transformer le secteur en zone résidentielle. Une contexte pour le moins inusité qui complique grandement une éventuelle transaction raconte Jean-Yves Viel.

Est-ce que vous vous construiriez sur un dépotoir? Jean-Yves Viel

En 2012, ils [la Ville] ont fait paraître une petite annonce dans le journal avec un numéro de lot, pas d'adresse rien. Personne ne l'a vu la petite annonce , précise l'homme d'affaires encore amer que personne à la Ville n'ait cru bon d'informer lui et ses voisins que le secteur perdrait sa vocation commerciale et industrielle.

Ça fait deux fois que je perds une vente, car ils arrivent à la Ville et se font dire: "non non non, c'est zoné résidentiel". Jean-Yves Viel

Un éventuel acheteur pourrait cependant conserver la vocation actuelle du bâtiment, en raison d'un droit acquis, mais il devra quand même payer 400 000 $ pour des gicleurs, donc c'est quoi l'issue? Il n'y en a pas.

La Ville ne cache pas sa volonté de vouloir centraliser ce type de commerces dans le parc industriel. M. Viel dit avoir eu dans le passé des pourparlers en ce sens avec les autorités municipales, mais cela nécessitait d'importants investissements.

Maintenant que l'ancienne municipalité de Sainte-Odile fait partie de Rimouski, il est normal que ce genre d'installations-là soit dans les endroits destinés à cet usage , a indiqué le maire Marc Parent.

Le maire de Rimouski, Marc Parent (archives) Photo : Radio-Canada

Pourtant, M. Viel nous a en sa possession une lettre du Service de l'urbanisme de la MRCMunicipalité régionale de comté Rimouski-Neigette datée de 2016 qui stipule clairement que la Ville de Rimouski devra modifier son règlement pour permettre des usages industriels et para-industriels sur les lots avoisinants l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire.

Quatre ans plus tard, cette modification n'a toujours pas été faite. Pourtant c'est écrit : la Ville devra le faire, pas "pourrait" ou "devrait", mais bien "devra" , se désolé Jean-Yves Viel.

En 2019, Jean-Yves Viel a formulé, en vain, une demande pour que son terrain retrouve un zonage industriel et commercial.

Jean-Yves Viel prévoit remplir entre 15 et 20 camions de 53 pieds de matériel à destination de l'écocentre.