COVID-19 : le Québec vaccinera en premier les résidents des CHSLD

Les résidents des CHSLD, qui ont été les premières victimes de la pandémie, passeront en premier.

Les travailleurs de la santé et les personnes vivant en Résidence pour aînés (RPA) suivront, après quoi ce sont les résidents des communautés isolées et éloignées qui seront vaccinés, principalement au Nunavik et dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Le reste de la population sera vacciné par groupes d'âge, du plus vieux au plus jeune.

Plus de détails suivront.