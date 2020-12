Enrochement illégal à Cap-Chat : début du second procès

Il n'y a pas que la Ville de Cap-Chat qui est poursuivie par le ministère de l'Environnement : l'ancien maire, Judes Landry, ainsi que quatre autres personnes, principalement des employés municipaux de l'époque où les travaux été exécutés, sont aussi visés.

Au moment de publier ces lignes, les responsables expliquaient avoir construit une digue de pierre sur la rivière dans l’urgence.

Selon eux, la rivière menaçait une cinquantaine de résidences en plus d’un puits en eau potable, importants pour la municipalité.

Cap-Chat n'avait cependant pas les autorisations pour procéder à de tels travaux.

Les travaux ont eu lieu après la crue des eaux en mai 2017 (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Témoignage d'un ancien directeur du ministère

Des détails juridiques ont par ailleurs dû être réglés en ouverture du procès, lundi.

Tout d’abord, l'avocat du directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Pierre-Luc Larouche, a retiré l’accusation contre Jacques Fournier, l’ancien directeur général qui ne travaillait plus pour la Municipalité à l’époque.

Aussi, l’ancien directeur des travaux publics, Rémi Lajoie, aura un procès séparé. Il ne peut pas se présenter en cour cette semaine parce qu’il est en retrait préventif à cause de la COVID-19. La juge Anne-Marie Sincennes a remis sa cause au 27 janvier 2021.

Comme il ne restait plus beaucoup de temps lundi matin, un seul témoin a été entendu. Celui qui était directeur par intérim du ministère de l’Environnement pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles, Marco Bossé, a expliqué avoir refusé les autorisations d'effectuer les travaux d'urgence parce qu’ils étaient de trop grande ampleur.

Il a pris cette décision en une heure à la suggestion d'un ingénieur. Il n'a jamais consulté la Municipalité pour avoir plus de détails, a fait remarquer l'avocat de la défense.

Cependant, il a souligné qu'il avait invité la Municipalité à entrer en contact avec son ministère pour discuter de cette décision.

Le procès se poursuivra toute la semaine. Ce sont 14 témoins qui doivent être entendus.

Selon les constats d’infraction, la Ville fait face à des amendes minimales de 120 000 $ pour huit jours de travaux.

MPO ministère des Pêches et des Océans du Canada contre Cap-Chat

Il n’y a pas que le ministère de l’Environnement qui a déposé une poursuite, il y a aussi le ministère fédéral des Pêches et des Océans. Ce procès a eu lieu il y a un peu plus d’un an. La Ville a été déclarée coupable, mais les coaccusés ont été acquittés. L’amende a été de 16 000$.

Le juge avait ajouté l’obligation de faire analyser la digue et ses conséquences environnementales par un ingénieur. Cap-Chat devait obligatoirement se soumettre à ses recommandations. L’avocat du MPOministère des Pêches et des Océans du Canada estimait que, si des corrections devaient être faites, la facture pourrait être salée et pouvait s’élever à plusieurs centaines de milliers de dollars.

La Ville est appel de cette peine.

En ce qui concerne la poursuite contre l’ancien maire et ses coaccusés, ils ont été acquittés. Le gouvernement fédéral a porté en appel cet acquittement.

Ces deux appels seront entendus plus tard à la Cour supérieure.