Une soixantaine de spectacles pour entamer 2021 à la salle Odyssée

La salle Odyssée étant fermée jusqu’au 11 janvier en raison des restrictions en zone rouge, les rendez-vous en théâtre, chanson et humour annoncés lundi seront présentés dès que les conditions le permettront , prévoit l’équipe de la MCGMaison de la culture de Gatineau .

Au total, 91 représentations - limitées à un public restreint de 200 spectateurs, sur une capacité de 830 places - font partie de cette nouvelle programmation, qui s’échelonne du 14 janvier à la fin du mois de mars prochain.

Il y a beaucoup à faire : monter le calendrier, planifier la mise en vente, informer nos membres. Dans cette optique-là, c’est nécessaire de la faire [la programmation] maintenant pour être prêts quand on va avoir le feu vert , explique la directrice de la programmation de la MCGMaison de la culture de Gatineau , Pascale Gougeon.

Le mot d’ordre en ce moment, c’est l’espoir de pouvoir se retrouver à partir de janvier. Pascale Gougeon, directrice de la programmation de la Maison de la culture de Gatineau

Nouveautés et nouvelles dates

La troupe de cirque FLIP Fabrique sera de passage à la salle Odyssée le 17 février 2021. Photo : Stéphane Bourgeois

Environ le quart de ces spectacles font partie de ceux ayant dû être reportés depuis le début de la pandémie, en mars dernier. C’est le cas notamment de Michel Rivard et du chanteur Émile Bilodeau, pour qui il s’agit d’un deuxième repositionnement au calendrier. Le premier foulera les planches de la MCGMaison de la culture de Gatineau les 1er, 2 et 3 mars, et le second, le 12 mars.

Il y en a [des artistes] qui ont repensé ou qui nous proposent un tout nouveau spectacle pour être en mesure de retrouver leur public, souligne Mme Gougeon.

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de les voir sur scène, certains artistes, comme Pierre Hébert (26 et 27 janvier), François Bellefeuille (16 janvier) et Bleu Jeans Bleu (4 et 5 mars), ont d’ailleurs choisi d’offrir deux représentations au cours d’une même soirée : une première à 18 h, et une autre à 21 h 30, dans la majorité des cas.

Ça nous donne amplement le temps de faire sortir le premier public [...], de désinfecter la salle au complet, et d’accueillir le deuxième public , explique la directrice de la programmation de la MCGMaison de la culture de Gatineau .

Plusieurs visages s’ajoutent aussi au calendrier remanié, avec des nouveautés. C’est le cas, entre autres, de Lynda Lemay (19 février), Guylaine Tanguay (24 février), Tyler Shaw (8 février) et Dumas (9 février).

La salle Odyssée réserve par ailleurs une place aux artistes de la région, avec Matt Lang (11 février) et la troupe de cirque FLIP Fabrique, qui présentera le 17 février sa production Sixo, dont fait partie l’artiste Jamie Adkins, un jongleur, acrobate et clown basé en Outaouais.

La comédienne Lorraine Côté campera le rôle de La Sagouine sur les planches de la salle Odyssée le 14 mars 2021. Photo : Radio-Canada / Stéphane Bourgeois

La programmation propose également cinq rendez-vous pour les adeptes de théâtre, dont le retour de La Sagouine d’Antonine Maillet (14 mars), incarnée par une nouvelle comédienne, Lorraine Côté. Quant à eux, les comédiens Jean-Michel Anctil et André Robitaille donneront vie à une quinzaine de personnages dans la pièce Des cailloux plein les poches (14 février).

Toujours dans l’incertitude

Bien que la programmation ait été conçue pour être présentée devant un public en salle, la MCGMaison de la culture de Gatineau n’exclut pas la possibilité d’offrir certains spectacles sur la scène virtuelle de son nouveau StudiOdyssée - avec un accès payant ou gratuit - si les mesures de confinement sont prolongées.

On a travaillé rapidement, on a travaillé fort et j’espère de tout cœur qu’on pourra présenter cette programmation aux gens de Gatineau , conclut Mme Gougeon.

Les billets seront mis en vente à compter de vendredi pour le grand public.