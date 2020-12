Fin des vignettes d'immatriculation albertaines en 2021

Les automobilistes albertains n’auront plus besoin d’apposer une vignette sur la plaque d'immatriculation de leurs véhicules à partir de 2021.

Dès l’automne prochain, la province utilisera des plaques d’immatriculation réfléchissantes, plus facilement lisibles par des lecteurs automatisés.

Le gouvernement de l’Alberta voulait améliorer et moderniser les services d’immatriculation [...] Ce changement réduira les formalités administratives en plus de s’ajuster aux autres provinces et faire des économies , explique le ministre de Service Alberta, Nate Glubish dans un communiqué.

Les plaques réfléchissantes seront livrées lorsque les réserves actuelles de plaques d’immatriculation seront épuisées à l’automne.

Des économies

La province dit dépenser environ 1,2 million de dollars chaque année pour imprimer, envoyer et entreposer les vignettes. Les agents d’immatriculation soutiennent ce changement , affirme Rikki McBride, le PDG de l'Association des agents du registre de l'Alberta.

La province précise que les automobilistes et propriétaires de véhicules devront quand même renouveler leur immatriculation à temps en plus de détenir un certificat d’immatriculation.

Les autocollants continueront d’être utilisés pour les véhicules agricoles et les véhicules commerciaux qui participent au plan d’immatriculation international.