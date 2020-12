COVID-19 : dix nouveaux cas et un décès supplémentaire en Gaspésie

La personne qui a succombé au virus était un résident du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Mgr-Ross de Gaspé.

Six nouveaux cas de contamination proviennent également de la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé, deux dans Rocher-Percé et un dans chacune des MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure et de la Haute-Gaspésie.

À la prison de Percé, on rapporte huit cas chez les détenus et deux chez les employés. Au centre de détention de New Carlisle, il y a deux cas actifs chez les détenus et aucun chez les travailleurs.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 373 cas

Bonaventure : 365 cas (+1)

Rocher-Percé : 257 cas (+2)

Côte-de-Gaspé : 372 cas (+6)

Haute-Gaspésie : 25 cas (+1)

Îles-de-la-Madeleine : 32 cas

Hier, la région comptait 15 nouveaux cas de la maladie, une augmentation cinq fois plus importante que samedi.

Aujourd’hui, en Matanie, deux nouveaux cas sont rapportés par la santé publique du Bas-Saint-Laurent qui précise que la situation est stable dans les milieux d'hébergement. La majorité des nouveaux cas, 17, sont répertoriés dans la MRCMunicipalité régionale de comté Rimouski-Neigette.

Le Québec compte pour sa part 1577 nouveaux cas de la COVID-19 et regrette aujourd’hui 22 nouveaux décès attribués à la maladie.