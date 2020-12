Blaine Higgs se défend de négliger le Nord

Le discours du Trône désignait la façon de penser qui distingue à la fois le Nord du Sud et les régions rurales des centres urbains et qui nuit au potentiel de croissance comme l’un des défis précis qui se posent à l’économie du Nouveau-Brunswick .

Le plan de relance économique indiquait plutôt que la pensée rurale/urbaine – nord/sud entrave la croissance possible .

L’exode rural comme défi principal

Ce passage critiqué, qui signifiait pour plusieurs que le Nord était à la remorque du Sud, aurait-il simplement été mal interprété? Pour Blaine Higgs, les défis qui se posent au Nord et aux régions rurales concernent essentiellement l’exode des familles vers les régions de Moncton, de Fredericton et de Saint-Jean.

La philosophie des gouvernements précédents en matière d’emplois ne fonctionne pas : on l’a vu avec l’exode massif des résidents de la province vers le Sud. Alors je travaille vraiment fort pour trouver une solution qui fonctionne pour le Nord et pour toutes les régions rurales du Nouveau-Brunswick , indique-t-il.

L'exode rural profite aux centres-villes comme celui de Moncton, montré sur cette photo. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston (CCE), est d’accord avec le premier ministre à ce chapitre. Nos défis majeurs, même avant la COVID, ce sont le manque de main-d'œuvre et l'exil de nos familles , soutient-elle.

Scepticisme dans les régions francophones

Mais malgré la mise au point du premier ministre, la directrice générale de la CCEChambre de commerce de la région d'Edmundston reste sceptique. Elle dit observer un certain désintérêt du gouvernement vis-à-vis du Nord-Ouest.

Au niveau des entreprises, est-ce que le gouvernement nous soutient ou nous aide beaucoup? La réponse est non, malheureusement , déplore-t-elle.

Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston, aimerait voir plus de mesures de soutien du gouvernement. Photo : Radio-Canada

On a mis plusieurs incitatifs en place, mais on ne sent pas le soutien de la part du gouvernement, surtout dans les derniers temps , ajoute-t-elle.

La députée libérale Madawaska-les-Lacs-Edmundston, Francine Landry, abonde dans le même sens.

Je n'ai pas l'impression que le gouvernement Higgs est sensible à tout ce qui touche les régions du Nord, on dirait que ce premier ministre ne s'occupe que des grandes régions. Francine Landry, députée libérale

Francine Landry, députée libérale Madawaska-les-Lacs-Edmundston (archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Une fausse perception, selon Higgs

Le premier ministre Higgs croit que le désintérêt évoqué est une fausse perception.

Depuis deux ans, précise-t-il, plus de 420 millions de dollars ont été investis dans 69 projets dans le Nord.

Il ajoute que sur les 16,9 millions de dollars offerts en soutien aux entreprises durant la pandémie, 8,7 millions étaient destinés aux entreprises du Nord, soit plus de la moitié.

Des projets à long terme

Blaine Higgs admet que son gouvernement prône une approche différente . Mais il répète qu’il n’octroie aucun traitement de faveur et qu’il veut surtout éviter d’investir dans des projets à court terme.

Notre gouvernement est différent, mais pas seulement par rapport au Nord, par rapport à toutes les régions de la province [...] Je cherche des projets à long terme qui donneront envie aux gens de revenir dans la région, parce qu’ils voient un avenir sur 20, 30 ans , explique Blaine Higgs.

Mon objectif, tout le temps, c’est de bâtir un avenir pour la province, pas un projet de six mois. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le premier ministre mentionne que quelques projets intéressants pourraient voir le jour au cours des prochaines semaines ou des prochains mois.

La Compagnie acadienne du bleuet sauvage exploite une usine de transformation, d'emballage et de congélation dans la Péninsule acadienne. Il s'agit, selon M. Higgs, d'un exemple de projet sur lequel il faut miser. Photo : Radio-Canada / Héloïse Bargain

Il cite des exemples de projets qu'il a à l'œil, comme la bleuetière dans la Péninsule acadienne, le port de Belledune et le chantier naval de Bas-Caraquet.

Le premier ministre dit aussi vouloir faire de l'accès à Internet haute vitesse en régions rurales une priorité.