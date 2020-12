RBO célèbre ses 40 ans en lançant une série sur Crave

Rock et Belles Oreilles (RBO) a préparé une série de 20 épisodes, mêlant des extraits d’émissions originales des débuts télévisuels du célèbre groupe humoristique et des exclusivités, pour souligner son 40 e anniversaire.

Le tout, intitulé RBO - The Archives, doit être mis en ligne sur Crave, la plateforme de diffusion en continu de Bell Média, dès le 8 décembre.

Cette série comprend seulement des extraits des deux premières saisons diffusées de 1986 à 1988 à la défunte chaîne TQS, devenue V puis Noovo, une propriété de Bell Média. Le groupe était passé à TVA en 1988, jusqu’en 1990. Il avait fait un retour à la télévision à Radio-Canada en 1994.

Né en 1981 à la radio communautaire CIBL de Montréal, le groupe célèbre pour son irrévérence – tombant parfois dans la vulgarité – s’est dissous en 1995. Depuis, ses membres se réunissent sporadiquement sous une forme ou une autre.

RBO – The Archives nous fera voyager dans le temps et revivre les débuts à la télé d’André G. Ducharme, Bruno E. Landry, Guy A. Lepage et Yves P. Pelletier, ainsi que des ex-membres, Chantal Francke et Richard Z. Sirois , peut-on lire dans un communiqué. C’est Yves P. Pelletier qui a conçu les 20 épisodes de cette nouvelle série.

À noter qu’un avertissement au début des épisodes mentionne que le contenu comporte des scènes, des sujets et des parodies tirés d’archives d’émissions diffusées entre 1986 et 1988, qui pourraient offenser certains téléspectateurs , indique le communiqué.

RBO annonce également qu’une émission spéciale se tiendra sur les ondes de Noovo au printemps 2021 afin de souligner le 40e anniversaire.