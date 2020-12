Loge m’entraide manifeste son espoir pour la coopérative La Solidarité

Ils demandent au conseil municipal de financer le projet de coopérative d’habitation La Solidarité dans l’arrondissement de Jonquière en approuvant une subvention de 134 000 $ par année répartie sur 5 ans et un congé de taxes municipales de 25 ans pour ce projet de logement social.

La coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, rappelle que les Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Chicoutimi risquent de retirer leur don de 15 000 $, qui vient à échéance le 31 décembre prochain. Elle profite de la dernière séance du conseil municipal, ce lundi soir, pour demander aux élus d’agir.

Dans le budget de la ville de Saguenay, on a offert 800 000 $ pour une étude au parc de la Colline et nous, on demande 670 000 $ étalés sur 5 ans pour loger des personnes dans le besoin.

Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m’entraide