Deux nouveaux cas de COVID-19 dépistés au Nouveau-Brunswick

Il s’agit d’une personne quarantenaire de la région de Fredericton et d’une septuagénaire de la région d’Edmundston.

Les deux cas font l’objet d’une enquête et ces personnes restent isolées entre-temps, selon la santé publique.

Le nouveau bilan provincial est de 536 personnes qui ont contracté la COVID-19 jusqu’à présent, dont 448 qui en sont guéries, 7 qui en sont mortes et 81 qui sont toujours malades à l’heure actuelle.

Trois personnes atteintes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs, précise la santé publique.

Par ailleurs, le District scolaire anglophone Ouest indique que les nouveaux cas signalés ces derniers dans la région ne sont pas dans ses écoles. Trois de ses écoles, précise la porte-parole Jennifer Read, ont eu chacune un cas de COVID-19, dont le plus récent remonte au 22 novembre.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et l’Université de Moncton ne connaissent pas de nouveaux cas non plus.

Avec des renseignements de Rose St-Pierre et de Jean-Philippe Hughes