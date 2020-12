Un Fonds Gerry-Rochon dédié aux étudiants-athlètes de l’UQTR

Un texte de Sébastien St-Onge

Gerry Rochon est décédé en juin 2019. La Fondation de l’UQTR a été informée, quelques mois après son décès, que M. Rochon lui avait effectué un don testamentaire de 137 500 $. C’est cette somme qui constitue le montant de départ du fonds.

On reçoit des dons qui proviennent d’autres provenances pour des projets qui sont plus importants, mais un don comme celui-là, un legs testamentaire, c’est parmi les plus importants qu’on a reçu. On n’en a pas beaucoup de dons planifiés de ce niveau-là, alors Gerry nous a agréablement surpris et c’est pour ça qu’on voulait s’en servir comme exemple , souligne le directeur général de la Fondation de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières , Daniel Milot, qui a reconnu le caractère exceptionnel de la démarche.

La Fondation de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières s’est donc unie avec Sport-hommage Mauricie pour remettre deux bourses de 2000 $ annuellement à des étudiants-athlètes de la Mauricie qui ont choisi de demeurer dans la région et de poursuivre leurs études à l’institution pour pratiquer leur sport.

Grâce à ce Fonds Gerry-Rochon, on va permettre la rétention d’étudiants-athlètes chez nous à l’Université du Québec à Trois-Rivières et ça, c’est un legs tout à fait extraordinaire , explique le président de la corporation Sport-hommage Mauricie, André Beauchesne.

Les étudiants-athlètes qui souhaitent soumettre leur candidature ont jusqu’au 11 décembre pour le faire. Ils doivent montrer un certain degré de performance et de motivation dans leur discipline, être étudiant de première année à temps complet à l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières et avoir de bons résultats académiques.

De plus, la Fondation invite la population à contribuer au Fonds Gerry-Rochon pour augmenter la cagnotte et éventuellement augmenter le montant des bourses octroyées. Il ne s’agit pas que peu de gens donnent beaucoup, mais que beaucoup de gens donnent un peu, illustre M. Milot.

À lire aussi : Funérailles de Gerry Rochon, la mémoire du sport en Mauricie

Gerry Rochon, un donateur assidu

Bien qu’il ait eu l’effet d’une surprise pour les dirigeants de la Fondation, ce legs de Gerry Rochon s’inscrit à la longue liste de dons qu’il a effectués de son vivant. Son premier don a été effectué en 1988, deux ans seulement après la création de la Fondation de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières .

Pendant 30 ans après son premier don, sans sauter une seule année, Gerry se déplaçait et venait faire son don à la Fondation, alors quand on parle de générosité, de passion, d’engagement envers son université, Gerry Rochon était un exemple extraordinaire , indique son directeur général.

Daniel Milot dit cependant ne pas pouvoir divulguer le montant de chacun de ces dons au fil des années ni la somme totale qu’ils représentent.

Gerry Rochon s’est fait connaître du grand public par son passage au jeu télévisé Tous pour un, à Radio-Canada, en 1993.

Gerry Rochon en a impressionné plus d'un lors de son passage à l'émission «Tous pour un». Photo : YouTube

Considéré par plusieurs comme une encyclopédie vivante, il en aura fait profiter les autres en s’impliquant auprès du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), du Temple de la renommée sportive de la Mauricie ainsi que de la Corporation Sport-hommage Mauricie.

Il s’est éteint en juin 2019 des suites d’un cancer. L’organisation du GP3RGrand Prix de Trois-Rivières a rebaptisé sa salle de presse en son honneur.

Un gala Sport-hommage virtuel

Pandémie oblige, le gala Sport-hommage Mauricie se déroulera en ligne cette année et sous la formule d’une soirée coups de cœur .

L’événement qui récompense des athlètes de la région aura lieu au début de l’année 2021.

Un total de 16 000 $ en bourses sera remis lors de la soirée.