Environnement : le gouvernement Ford garde le cap malgré des démissions

Lors d'une annonce de financement pour les terres humides, lundi matin, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a assuré que son gouvernement n'avait pas l'intention d'autoriser la construction domiciliaire dans la ceinture de verdure autour de la région de Toronto.

Sept membres du Conseil de la ceinture de verdure, un organisme consultatif gouvernemental, ont démissionné durant le week-end, y compris son président David Crombie.

Cet ancien maire de Toronto a averti que si la province ne modifiait pas ses plans qui, selon lui, réduiraient à néant certaines protections environnementales dans la province, ils [le gouvernement] se retrouveront avec une bataille entre leurs mains .

S'exprimant dans une interview avec l'émission Metro Morning de CBC Radio lundi matin, M. Crombie a expliqué que la controverse portait sur l'annexe 6 - une petite partie du projet de loi omnibus sur le budget des progressistes-conservateurs déposé le mois dernier, du projet de loi 229.

Les critiques, y compris David Crombie, préviennent que cela amenuiserait le pouvoir des offices de protection de la nature et élargirait l'autorité ministérielle sur le zonage et sur d'autres enjeux environnementaux potentiellement controversés.

Selon M. Crombie, si le gouvernement compromet ces systèmes naturels, il se trouvera de moins en moins capable de faire face aux catastrophes naturelles, ce qui coûtera à l'économie.

Toutefois, jusqu'à présent, le gouvernement n'a montré aucun signe d'inflexion et le projet de loi pourrait bientôt être adopté.

Le gouvernement du premier ministre Doug Ford a promis, à plusieurs reprises, de ne pas permettre de projets immobiliers dans la ceinture de verdure.

L'annexe 6 ne s'applique pas à la ceinture de verdure, selon le ministre

Lors d'une conférence de presse lundi matin, Steve Clark, le ministre des Affaires municipales et du Logement, a annoncé un investissement de 30 millions de dollars pour créer et restaurer des terres humides partout en Ontario.

Lorsqu'on lui a demandé si l'annonce faisait suite aux démissions des membres du Conseil de la ceinture de verdure, M. Clark a répondu qu'il y avait des discussions en cours sur la protection des terres humides de la province.

Il a également affirmé qu'il avait voulu travailler avec les membres du Conseil qui ont démissionné, mais que ceux-ci n'avaient proposé aucun plan pour agrandir la ceinture de verdure, selon lui.

Pendant un certain temps, nous avons discuté avec le Conseil de mon désir d'élargir la qualité et la quantité de la ceinture de verdure, mais malheureusement, à maintes reprises, le Conseil n'a pas réussi à proposer une stratégie pour nous aider à atteindre cet objectif. Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

Le ministre a insisté sur le fait que chaque fois qu'une municipalité a demandé à son gouvernement d'assouplir les protections en vigueur dans la ceinture verte, nous leur avons donné une réponse simple : "Non" .

Steve Clark a assuré que l'amendement au projet de loi 229, qui améliore l'arrêté de zonage ministériel (AZM), ne s'appliquait pas à la ceinture de verdure.

Les AZMArrêté de zonage ministériel que nous réalisons sur des terres non situées dans la ceinture de verdure ont été [amorcés] à la demande des municipalités locales , a-t-il affirmé, ajoutant que ces expansions territoriales avaient créé 26 000 emplois, 3700 lits de soins de longue durée et des logements abordables.

Selon lui, il reviendra toujours aux offices de protection de la nature de délivrer des permis pour les aménagements. En plus, la province exigerait que les projets conduisent à des améliorations de l'environnement naturel , a ajouté le ministre.

Les autorités de protection de la nature peuvent associer à ces permis toutes les conditions qu'elles jugent nécessaires pour améliorer l'environnement sur la base de la science, mais encore une fois, cela ne s'applique pas à la ceinture verte , a-t-il déclaré.

L'amendement met des vies en danger , selon l'opposition

Peter Tabuns, le porte-parole du NPD en matière de crise énergétique et climatique, s'en est pris au ministre, décrivant sa défense de l'annexe 6 comme du vent .

[L'amendement] sape les protections environnementales et, avec ses attaques contre le contrôle des inondations, met des vies en danger , a déclaré M. Tabuns.

Pour lui, seuls deux groupes seraient satisfaits si cette proposition venait à entrer en vigueur, soit Doug Ford et son Cabinet ainsi que les promoteurs et les spéculateurs qui pensent pouvoir obtenir des terrains bon marché et faire changer le zonage avec beaucoup moins de difficultés à l'avenir .

M. Tabuns exhorte le premier ministre à supprimer l'annexe 6 de la législation.