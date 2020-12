Un parc inclusif intergénérationnel verra le jour à Grand-Sault

Ce projet est mené par deux organismes communautaires, soit le centre des ressources familiales Madawaska-Victoria et l’Association pour l'intégration communautaire de Grand-Sault.

Maryse Leblond croit que plusieurs personnes pourront profiter des nouvelles installations. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

L’endroit sera composé de modules pour permettre aux enfants et aux adultes qui ont des besoins particuliers de conserver la forme physique et de développer leurs différents sens.

Dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick il n’y a aucun parc qui est inclusif et accessible. C’est quelque chose dont la population a vraiment besoin , explique Maryse Leblond, coordonnatrice de l’Association pour l'intégration communautaire de Grand-Sault.

Le nouveau parc communautaire sera construit dans la cour arrière des deux organismes et l’ensemble de la population y aura accès gratuitement lorsqu’il sera officiellement ouvert.

Hélène Branch, présidente du conseil d’administration du Centre de ressources familiales de Madawaska-Victoria. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

C’est un parc qui sera accessible et gratuit et qui sera ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept , indique à son tour Hélène Branch, présidente du conseil d’administration du Centre de ressources familiales de Madawaska-Victoria.

Un financement important

Le projet coûtera près de 260 000 dollars. Les deux organismes communautaires, avec l’aide du Club Richelieu de Grand-Sault, de la Communauté rurale de Saint-André et des entreprises de la région ont amassé 100 000 dollars jusqu’à maintenant.

Le Centre de ressources familiales de Madawaska-Victoria et l'AIC de Grand-Sault sont fiers de présenter les plans de leur nouveau parc inclusif. Photo : Gracieuseté de l'AIC de Grand-Sault

Ce montant est suffisant pour permettre au groupe d’acheter leur tout premier module et d’entamer la construction au printemps 2021.

C’est un beau projet qui est durable. On a un projet qui est réaliste puis qui est à la demande de tous. Puis c’est certain que ça ne sera pas un projet qui va durer juste un an ou deux. C’est quelque chose qui va être profitable sur plusieurs années , se réjouit Maryse Leblond.

Les nouvelles installations seront situées à l'arrière des bureaux du centre des ressources familiales Madawaska-Victoria et de l’Association pour l'intégration communautaire de Grand-Sault. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

La campagne de financement se poursuit au cours des prochains mois. Mme Leblond espère que le projet sera complété d'ici deux ans.

Un projet attendu

Maman de deux enfants à besoins spéciaux, Josée Hudon Leblanc est heureuse de voir qu’il y aura finalement un parc inclusif dans la région, un lieu où les familles pourront se rassembler dans un environnement plaisant et sécuritaire.

Cette mère est heureuse de constater qu'elle pourra apporter ses deux filles avec elle dans un parc inclusif et sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Ses deux filles souffrent d’une condition génétique qui entraîne des troubles épileptiques affectant surtout leurs capacités motrices, ce qui rend les déplacements extérieurs difficiles pour elles.

Le parc va avoir un recouvrement qui va être en caoutchouc coulé. Donc qui va être complètement accessible. On va pouvoir faire des activités ensemble plutôt que de laisser, par exemple, Julie-Anne en dehors du parc , explique la maman.

Ce parc-là va adresser un besoin qui est super important pour nous. Josée Hudon Leblanc, mère de deux enfants

L’endroit sera bien différent des parcs traditionnels auxquels les gens sont habitués, explique Maryse Leblond de l’Association pour l'intégration communautaire.

Il y aura par exemple des balançoires installées face l’une à l’autre, afin de permettre aux gens qui doivent travailler leur tonus musculaire de le faire dehors avec une personne aidante.

Les modules interchangeables permettront aux résidents d’essayer de nouvelles expériences au cours des mois où le parc sera ouvert. Selon Mme Hudon Leblanc, plusieurs familles attendent impatiemment la fin de l'hiver pour pouvoir en profiter.

Avec les informations de Bernard Lebel