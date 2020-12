Regain d’intérêt pour le survivalisme en temps de pandémie

Un photographe survivaliste au Cap-Breton et d’autres intervenants affirment que de plus en plus de gens s’intéressent au survivalisme, ce mode de vie autonome en pleine nature.

Chuck Wrathall documente sa propre aventure du genre sur son compte Instagram. Il dit recevoir un grand nombre de messages de gens qui cherchent à en savoir plus depuis l’arrivée de la COVID-19.

Ces personnes, explique-t-il, veulent apprendre à survivre par la cueillette et la chasse, elles veulent être capables de subvenir elles-mêmes à leurs besoins, notamment avec de l’énergie solaire.

Une communauté en pleine expansion

Depuis une dizaine d’années, M. Wrathall fait partie d’une communauté qui s’intéresse à ce mode de vie. Il se rend fréquemment en forêt où il cherche la nourriture et purifie l’eau dont il a besoin. Il construit son propre abri et fait cuire sa nourriture sur un feu de camp. Il présente cela sur les médias sociaux.

Le groupe Off Grid Nova Scotia créé sur Facebook par un autre homme, Charles Moffat, comptait environ 300 membres avant la pandémie. Il en compte plus de 3000 à l’heure actuelle. Son groupe s’intéresse à tout ce qui concerne le mode de vie autonome et il offre ses conseils en la matière.

D’autres groupes du genre sur Facebook, par exemple Canadian Prepper, Canada Emergency Preppers et Preppers & Survivalists of Canada constatent aussi un intérêt grandissant pour ce mode de vie depuis le début de la pandémie.

Même si son école de survivalisme ne peut accueillir d’étudiants en personne, elle reçoit de nombreuses demandes de renseignements, selon Dave MacDonald, président et principal instructeur de la International Canadian School of Survival. Photo : Gracieuseté/Dave MacDonald

Des compétences utiles

L’organisme International Canadian School of Survival, au Manitoba, se spécialise en matière de techniques de brousse, d’orientation, de sensibilisation à la faune et de survie dans la nature. Le président et principal instructeur, Dave MacDonald, affirme que de plus en plus de gens d’horizons différents se renseignent sur cette formation.

Dave MacDonald est un ancien technicien de recherche et sauvetage de l’Aviation royale canadienne. La formation proposée par son école porte sur les premiers soins, la prévention des blessures, la recherche de nourriture et la construction d’abris. Il note aussi un regain d’intérêt pour la navigation et l’orientation à l’aide de cartes, d’un compas et du GPSsystème de positionnement par satellites .

Il est toujours utile d’apprendre à survivre dans la nature, souligne Chuck Wrathall.

Les autorités et des organismes comme la Croix-Rouge recommandent régulièrement aux gens de prévoir une trousse d’urgence qui contient le nécessaire pour subvenir à ses propres besoins pendant au moins trois jours.

Au début de 2020, lorsque la contagion à la COVID-19 s’est amplifiée au Canada, de nombreux consommateurs se sont rués dans les magasins et ont épuisé les stocks de produits désinfectants et de papier hygiénique.

Se préparer à toutes éventualités

La crainte de manquer de produits essentiels peut pousser des personnes à se préparer à toutes les éventualités et elles n’agissent pas toutes de façon irrationnelle, selon le psychologue Simon Sherry, professeur à l’Université Dalhousie.

D’une part, explique M. Sherry, le syndrome de stress post-traumatique peut mener une personne à adopter le survivalisme. D’autre part, la peur et l'anxiété peuvent pousser des gens à acheter plus de produits essentiels que d’habitude. Et comme c’est le cas pour tout autre comportement, bien d’autres raisons peuvent pousser les gens à agir comme ils le font.

Le contact avec la nature apporte des bienfaits pour la santé mentale et physique, ajoute le professeur Sherry. Un mode de vie autonome qui comprend un contact prolongé avec la nature peut être préférable à la frénésie de la circulation routière et du travail quotidien, selon lui.

Chuck Wrathall ajoute que dans son propre cas et celui de bien d’autres personnes, le survivalisme est plus qu’une précaution en temps de pandémie, c’est un mode de vie.

Se rendre en forêt est pour M. Wrathall un moyen de s’échapper, par exemple après avoir connu une mauvaise journée au travail. Il n’y a alors rien de mieux que de se trouver seul dans le milieu sauvage, explique-t-il.