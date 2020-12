Quand les périodes d’isolement se succèdent

Passer un test de dépistage au coronavirus est presque devenu commun pour Karim Benali-Karroubi. La santé publique a mis cet élève de cinquième secondaire en isolement trois fois depuis le début de l’année scolaire. La première fois, c’était en septembre.

C’est déprimant, surtout quand tu reviens de ton confinement et quatre jours après, tu es reconfiné, c’est lourd. Karim Benali-Karroubi

Karim Benali-Karroubi étudie en sports-études à l'École polyvalente Arvida à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Cet athlète en basketball suit un programme en sports-études à l’École polyvalente Arvida. Dans son sous-sol aménagé en salle d’entraînement, il a pu garder la forme pendant ses périodes d’isolement.

Dans le fond, on est sur notre cellulaire. Vu que j’ai mon sous-sol, je jouais à des jeux vidéo, mais je me suis tanné rapidement. J’étudiais énormément et je m'entraînais dans mon sous-sol. Karim Benali-Karroubi

Ce n’est vraiment pas ce dont il avait rêvé pour la dernière année de son secondaire.

C’est plate, moi, je m’attendais à passer la meilleure année de ma vie, en secondaire 5, tu es dans les plus vieux aux sports... Tu sais, c’est ton année! , lance-t-il avant de mentionner que son bal n’aurait probablement pas lieu.

Attendre que le temps passe

Rose-Coralie Audet est en isolement préventif. Elle doit en ressortir le 10 décembre. Dans son cas, deux périodes se sont succédé.

On a été en confinement un peu. Puis, un autre confinement pour l’autre personne, explique-t-elle. C’est comme deux confinements en même temps.

J’ai l’impression de perdre les belles années de ma vie, tu sais. Rose-Coralie Audet

Deux cas de coronavirus ont été déclarés dans la classe de Rose-Coralie Audet. Photo : Radio-Canada / Yves Bergeron

Elle étudie en sports-études à l’École polyvalente Arvida en concentration volley-ball. Rose-Coralie avoue avoir éprouvé beaucoup de stress lorsqu’elle s’est retrouvée seule dans sa chambre lorsque son confinement a débuté.

Toutes les fois, j’ai l’impression que c’est sûr que j’ai la COVID et c’est terrible. Quelques jours après, je suis plus calme. Je vais passer mon test et je suis négative. Tout va bien! Rose-Coralie Audet

L’élève commence à avoir peur de ramener la maladie à la maison et de contaminer ses proches. C’est pourquoi elle aimerait que les cours soient donnés exclusivement en ligne pour un certain temps, afin de limiter les risques.

Je ne veux pas être la raison de le donner à quelqu’un d’autre et de mettre sa vie en danger , affirme-t-elle.

Une solution de dernier recours

L’École polyvalente Arvida a connu 79 cas de COVID-19 depuis le mois de septembre. Au début du mois de décembre, environ 30 % des élèves étaient en isolement préventif.

Le directeur général Carl Lévesque croit que la grande proportion d’élèves qui sont inscrits dans un programme en sports-études y est pour quelque chose.

Sur environ 1200 élèves, 675 suivent cette formule d'apprentissage.

Le fait qu’on ait un programme sports-études fait qu’en après-midi, il y a des contacts. Même si dans les organismes, ils ont des consignes à respecter, ça demeure que du sport, c’est du sport , affirme-t-il.

Plus de la moitié des élèves de l'École polyvalente Arvida fréquentent un programme en Sport-Arts-Études. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Selon lui, la majorité des cas de COVID rapportés dans son école provenaient des élèves qui sont inscrits dans les programmes sportifs.

Ils sont surreprésentés, signe que dans l’école même, nos mesures fonctionnent parce que le régulier n’est pratiquement pas touché et l’adaptation scolaire non plus , soutient Carl Lévesque.

Si certains élèves, comme Rose-Coralie Audet, préféreraient poursuivre leur formation en ligne pendant un certain temps, le directeur n’en est pas convaincu.

Faire passer tous les cours en ligne est une solution envisageable, mais de dernier recours pour le directeur.

Pour un parent qui m’écrit en me disant : "Pourquoi vous ne fermez pas l’école?", j’en ai dix qui m’écrivent en me disant : "Dieu merci, continuez à faire ce que vous faites pour garder nos jeunes à l’école, ils ont besoin de ça." Carl Lévesque, directeur de l'École polyvalente Arvida

Karim Benali-Karroubi, lui, souhaite continuer à fréquenter son école le plus longtemps possible. J’ai besoin de les voir [mes amis] au moins à l’école, leur parler, tout ça.

Situation actuelle à l'École polyvalente Arvida Cas de COVID-19 actifs : 10 Cas rétablis : 69 Nombre d’élèves en isolement préventif : 125 Nombre d’élèves au total : 1183

Privés de contacts humains

Psychologue clinicien et enseignant à l’Université du Québec à Chicoutimi, Étienne Hébert affirme que les adolescents doivent faire face à de grands défis d’adaptation pendant la crise sanitaire.

Ils ont eu à apprivoiser l’enseignement en ligne un jour sur deux, la distanciation physique ainsi que le port du masque.

Certains ont aussi eu à s’adapter alors qu’ils ont fait face à des périodes d’isolement.

Ils n’arrivent pas à prendre le dessus, je pense parce qu’ils sont constamment chamboulés. [...] La charge d’énergie et la charge affective que ça va leur avoir demandées en bout de piste, c’est énorme. Étienne Hébert, psychologue et professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi

Il souligne par ailleurs que ceux qui vivent leur adolescence en pleine pandémie sont privés de certaines expériences qui sont fondamentales pour leur développement.

Étienne Hébert croit que les adolescents vivent une grande période d'adaptation avec la pandémie de Covid-19. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

C’est des opportunités dans le fond, l’adolescence. À 15 ou 16 ans, c’est des opportunités pour tester "est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis comme ça?", pour tester les limites, pour tester ce qu’on pense être, pour s’essayer, se tromper , énumère le psychologue en mentionnant que tout cela devient plus difficile dans le contexte actuel.

C’est exactement ce que ressent Rose-Coralie Audet.

On est dans le moment où on a le goût de notre liberté et on a le goût d’apprendre des nouvelles choses et là, on est contraint à rester dans notre chambre et à attendre que le temps passe. Rose-Coralie Audet

Aux parents, professeurs et adultes qui entourent les adolescents, Étienne Hébert conseille d’être attentifs aux signes de détresse et de ne pas hésiter à aller chercher de l’aide pour les soutenir dans cette période.

Il croit qu’il faut aussi amener les jeunes à relativiser ce qu’ils vivent présentement.

Essayer d’en tirer les meilleurs apprentissages possibles, essayer de voir ce qu’ils vont en retenir et les outiller , conclut-il.

Rose-Coralie et Karim espèrent tous les deux qu’ils auront un bal de finissants en juin.

Pour la fin de l’année scolaire, ils ont revu leurs attentes. Karim souhaiterait pouvoir tenir des matchs à trois contre trois au basket-ball.

Rose-Coralie aimerait avoir le droit de voir une amie. Rien de plus.