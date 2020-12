Les choses ont-elles changé au Yukon depuis la mort de Maxim Baril-Blouin?

La rencontre qu’on lui avait proposée avec les hauts dirigeants du ministère de la Santé et des Services sociaux a toutefois été annulée à peine quelques minutes avant sa tenue, dit-elle.

« Je me sens comme une petite miette de pain qu’on a poussée avec son doigt », dit la mère qui se bat sans relâche pour comprendre les circonstances exactes qui ont mené à la détention, puis à la mort de Maxim.

Je ne suis pas d’accord pour que les ministres, les sous-ministres s’en lavent les mains. [...] J’ai promis à mon fils de trouver des réponses. Il y a des trous dans la documentation que j’ai, je veux trouver pourquoi il y a des trous, qui a pris la décision. Je ne veux pas que ça arrive à d’autres gens. Sylvie Salomon

« On me dit que c’est malheureux, oui, c’est malheureux, mais moi je n’ai plus d’enfant! » Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Sylvie Salomon demande que le Yukon lui remette tous les rapports de suivi sur son fils adoptif qui vivait avec un syndrome d’alcoolisme foetal. Déclaré non criminellement responsable d’un acte criminel, le jeune homme a été tour à tour placé dans des établissements médicolégaux en Nouvelle-Écosse, en Ontario puis en Alberta.

Accusés non criminellement responsables

Les dossiers des accusés non criminellement responsables sont gérés par la Commission d’examen du Yukon, un organisme juridique indépendant qui rassemble une équipe de spécialistes chargée de déterminer les services appropriés pour chaque client.

La Commission d’examen compte présentement 14 dossiers de clients dont 4 sont placés dans des établissements ou des hôpitaux des provinces du Sud faute de services au territoire. Les dossiers sont révisés quelques fois par année, et une équipe des services sociaux du territoire se charge des suivis plus réguliers.

Le centre de détention d'Edmonton. Photo : Radio-Canada

Comme le décès de Maxim Baril-Blouin est survenu dans un centre de détention de l’Alberta, les circonstances de la mort doivent faire l’objet d’une enquête du bureau du coroner de cette province, mais le dossier est toujours en attente.

Dans un courriel à Radio-Canada, le ministère de la Justice du Yukon dit qu'il étudie la possibilité de retenir dorénavant les services d’avocats dans les provinces où sont placés les clients yukonnais pour soutenir le gouvernement, le tuteur légal ou d'autres dans la navigation des procédures juridiques, en cas de besoin .

Suivis plus serrés

Entre-temps au territoire, les responsables du ministère de la Santé et des Affaires sociales disent qu'ils se penchent sur les services octroyés aux clients de la Commission d’examen.

Le plus grand changement, affirme le directeur par intérim du département de santé mentale et de toxicomanie, Cameron Grandy, est la création, en avril 2019, d’une équipe de soins médicolégale pour les cas plus complexes.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales traite les accusés déclarés non criminellement responsables de leurs actes en fonction de leurs aptitudes cognitives. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Ce sont également les thérapeutes de cette équipe qui se chargent des suivis dans les cas de clients placés à l'extérieur du territoire.

Tous les clients qui se retrouvent devant la justice peuvent obtenir un service en santé mentale et en toxicomanie. [...] Ils restent en contact avec l'équipe. C’est une approche à long terme. Cameron Grandy, directeur, Santé mentale et toxicomanie

Le directeur insiste sur l’idée que son département travaille continuellement à améliorer l’offre de services au territoire, y compris des services de stabilisation des personnes aux besoins complexes avant qu’ils ne quittent le territoire ou à leur retour.

Nous avons une unité de transition en santé mentale où peuvent séjourner les clients de la Commission d’examen du Yukon. [...] L’idée est que s’ils arrivent à se stabiliser, ils peuvent retourner à la maison avec leur partenaire, leur parent ou seul.

L’unité, explique le directeur, compte 10 lits et comprend un soutien en tout temps d’une infirmière en santé mentale et la visite de psychologues ou de psychiatres. Les clients peuvent y demeurer jusqu’à deux ans.

Un message peu satisfaisant pour la mère en deuil

Sylvie Salomon croit également que le territoire a besoin de services sur place pour éviter de devoir sortir les clients en besoin et assurer que les familles puissent continuer à leur fournir du soutien.

Mais la mère insiste pour obtenir les réponses à ses questions et n’entend pas abandonner jusqu’à ce qu’elle les obtienne. Tout le monde doit rendre des comptes. Ce serait trop facile de fermer la porte et dire bien oui, c’est malheureux. Non, je ne peux pas. Et s’il faut que j’aille jusqu’à la grève de la faim, et bien je vais le faire.