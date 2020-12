Raj Chouhan élu président de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique

Raj Chouhan est député de Burnaby-Edmonds depuis 2005. Il était vice-président adjoint à la Chambre avant les élections du 24 octobre dernier. Il succède à Darryl Plecas, qui s'est illustré par la dénonciation de dépenses irrégulières à l'Assemblée législative.

Le président de l'Assemblée législative s'assure de la bonne tenue des débats et du respect du règlement et des procédures. Il ne vote qu'en cas d'égalité des voix.

La 42e législature de la Colombie-Britannique doit commencer lundi à 14 h, lorsque la lieutenante-gouverneure, Janet Austin, prononcera le discours du Trône.

Ce discours sera bref, selon le premier ministre John Horgan. Il portera essentiellement sur la promesse de campagne du Nouveau Parti démocratique de verser jusqu'à 1000 $ aux familles les plus modestes.

Les députés siégeront jusqu'au 17 décembre. Ils pourraient examiner des amendements et projets de loi en urgence, selon John Horgan, en s'appuyant notamment sur les recommandations d'un groupe de travail sur le tourisme qui doit rendre son rapport cette semaine.

Nous ferons notre possible pour soutenir l'industrie du tourisme avec des liquidités, du personnel et de la formation , a assuré le premier ministre.

Une session trop courte pour les verts

La chef du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, regrette que la session parlementaire de fin d'année ne dure que deux semaines. Elle égrène les dossiers qu'elle et son collègue Adam Olsen auraient aimé aborder : l'aide aux personnes et aux petites entreprises touchées par la pandémie, ou encore le barrage du Site C.

On a perdu du temps dans la législature à cause des élections et ces problèmes sont plus urgents maintenant. Sonia Furstenau, chef du Parti vert de la Colombie-Britannique

Pour ce qui est du soutien à l'industrie du tourisme, Sonia Furstenau craint que les députés ne puissent pas faire grand-chose d'ici la fin de l'année.

Si on a besoin de changements législatifs, c'est difficile de faire ça en si peu de temps , regrette la députée.

La présentation du budget repoussée?

La chef des verts craint aussi que le gouvernement repousse la présentation du budget au quatrième mardi du mois de mars comme la loi l'y autorise. Dans un article du 2 décembre, le Vancouver Sun affirme en effet que la ministre des Finances, Selina Robinson, n'exclut pas cette option pour se donner plus de temps de bâtir un budget solide.

C'est deux ou trois mois de plus pendant lesquels les députés ne peuvent pas poser des questions au gouvernement , s'inquiète Sonia Furstenau.

Dans un courriel à Radio-Canada, une porte-parole du gouvernement confirme que la date de présentation du budget fait l'objet de discussions entre la ministre des Finances et le bureau du premier ministre.