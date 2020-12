Saison retardée : des pêcheurs de la N.-É. demandent plus de flexibilité à l'avenir

Une météo inclémente empêche les pêcheurs dans la zone de pêche 34 de prendre la mer depuis plus d'une semaine. Ils devaient mettre leurs casiers à l'eau le 30 novembre.

Des pêcheurs, comme Michael Larkin de Bas-Pubnico-Est, s'inquiètent de voir la saison de pêche la plus lucrative en Atlantique ainsi écourtée. En plus du stress de ne pas savoir à quel moment ils pourront prendre la mer, ils disent que le retard leur occasionne des pertes financières importantes.

Les trois ou quatre premières semaines de votre saison sont généralement les meilleures. Donc, plus nous sommes retardés, plus c'est difficile pour tout le monde financièrement. Michael Larkin, pêcheur de homard de la Nouvelle-Écosse

Depuis un peu plus d'une semaine, les équipages sont payés à attendre tandis qu'aucune prise n'est débarquée à quai, soulignent les pêcheurs.

C'est le ministère fédéral des Pêches et des Océans qui règlemente le début et la fin de la pêche commerciale. Dans la zone 34, qui s'étend de Barrington à Digby et qui inclut la baie Sainte-Marie, le lancement de la saison de pêche au homard doit avoir lieu le dernier lundi de novembre de chaque année.

La zone jaune représente les zones de pêche au homard 33 et 34 de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Michael Larkin demande plus de flexibilité à Ottawa. Selon lui, les pêcheurs devraient être autorisés à prendre la mer plus tôt lorsque le jour prévu du lancement de la saison de pêche tombe entre le 27 et le 30 novembre, et que les prévisions météorologiques semblent mauvaises quelques jours à l'avance.

Des pêcheurs de la zone 34 comptent faire cette recommandation aux fonctionnaires de Pêches et Océans Canada lors de leur prochaine rencontre biannuelle, qui aura lieu en 2021.

Le Ministère confirme qu'il n'a reçu aucune proposition de la part des pêcheurs de homard du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse au sujet de la date du lancement de la saison de pêche commerciale.

Un autre pêcheur de la région, Curtis Halliday, de Shag Harbour, croit que la proposition sera acceptée par Ottawa à condition qu'elle convienne à la majorité des quelque 900 détenteurs de permis de pêche commerciale dans la très vaste zone 34. Ce qui fonctionne à une extrémité de la zone peut ne pas fonctionner aussi bien à l'autre extrémité , nuance-t-il.

Avec des renseignements de CBC