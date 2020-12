La société Revera demande des tests rapides pour les centres de soins longue durée

La société Revera, l'un des plus grands exploitants de résidences pour personnes âgées et de centres de soins de longue durée au Canada, demande aux provinces d’investir dans des tests rapides pour mieux gérer la pandémie.

Les membres du personnel et les résidents symptomatiques et asymptomatiques pourraient ainsi être testés régulièrement grâce à des dépistages du SRAS-CoV-2 s’effectuant hors laboratoire.

La détection du virus en laboratoire nécessite au moins une journée avant de donner un résultat. Les tests de détection rapide pourraient fournir un résultat beaucoup plus vite, parfois en seulement 15 minutes, et à l'endroit où se trouve la personne testée, affirme l'entreprise privée.

Revera administre plus de 70 foyers de soins de longue durée en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario, et plus de 500 établissements en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Elle a demandé au Dr Bob Bell, un ancien ministre adjoint de la Santé de l’Ontario, de présider une enquête pour mesurer l'efficacité des tests rapides.

Cette enquête a été menée en interne par le Dr Bell et des experts internationaux et nationaux en santé publique. Selon le Dr Bell, depuis que l'Ontario a adopté l’usage de tests rapides, les résidents des établissements de soins de longue durée ont été protégés plus efficacement.

La chose la plus importante que nous pouvons faire est de faire des tests. Dans les zones très infectées, nous devrions effectuer des tests tous les jours. Dr Bob Bell

Il explique que Revera passe des contrats avec des sociétés de test privées afin d’effectuer des tests [de dépistage rapide] chez les membres du personnel, et [que] c'est l'une des choses les plus importantes, selon notre rapport, pour protéger les résidents .

Un impact considérable

Les établissements de Revera ont été très touchés par la pandémie.

En effet, il y a eu 874 cas de COVID-19 et 266 décès, soit un taux de mortalité de 30 % dans ses établissements de soins de longue durée.

Dans les maisons de retraite de Revera, 104 personnes ont été infectées et 20 sont mortes entre le début de la pandémie au Canada et jusqu'au 31 août.

Faire pression pour une augmentation des tests

Le Dr Bell pense que les tests de dépistage ne devraient pas impliquer des prélèvements nasopharyngiens profonds qui mettent le personnel mal à l'aise. Avec des tests plus simples comme des prélèvements de salive, il serait possible de tester les résidents et le personnel au moins deux fois par jour.

Selon le Dr Bell, il faudrait d’abord que toutes les provinces testent leur personnel soignant.

Si le risque est aussi élevé qu'il l'est actuellement, comme en Alberta [...], il faut effectuer des tests [des membres du personnel] tous les jours. Dr Bob Bell

Il ajoute que les membres du personnel veulent savoir s’ils sont porteurs asymptomatiques de la maladie et qu’ils faut leur offrir un moyen simple et rapide de se faire tester.

Six types de tests de dépistage du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, sont vus comme ayant la capacité de donner un résultat hors laboratoire, d'où leur surnom de test de dépistage rapide. Photo : Associated Press / JEFF CHIU

Des doutes sur les résultats des tests rapides

Cependant, les tests de dépistage rapide ne sont pas forcément aussi efficaces que les tests en laboratoire. En effet, des sources ont indiqué à Radio-Canada que leur sensibilité à détecter le virus pourrait ne pas être suffisamment grande pour confirmer les résultats sans passer par une analyse en laboratoire.

Les risques de générer des faux négatifs seraient trop importants pour qu'ils soient utilisés seuls.

Une analyse publiée par l'Institut canadien d'information sur la santé en juin  (Nouvelle fenêtre) a révélé que la proportion de décès dus à la COVID-19 au Canada dans les établissements de soins de longue durée était environ le double de la moyenne des autres pays développés.

La semaine dernière, l'Alberta a annoncé qu'elle commencerait bientôt à tester des tests rapides dans certains sites de la province, y compris dans divers établissements de soins continus.

D'après les informations de Joel Dryden