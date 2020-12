Une 2e école de Thorncliffe Park à Toronto ferme après une éclosion de COVID-19

L’établissement, qui comprend une maternelle, une garderie et un jardin d’enfants, a recensé 7 cas confirmés de COVID-19 au cours des 10 derniers jours, selon la directrice Catherine Ure.

La santé publique de Toronto ( TPHToronto Public Health ) a demandé la fermeture de l'école pendant qu'elle poursuit son enquête sur cette éclosion, précise Mme Ure.

Les cours passeront à l'apprentissage à distance.

Dans un communiqué de presse, la santé publique dit avoir demandé aux étudiants et au personnel des cohortes touchées de s'isoler à la maison. Tous les autres membres du personnel et les étudiants ont été invités à surveiller les symptômes et à se faire dépister s'ils tombent malades.

Le 2e établissement scolaire fermé dans le quartier

Il s'agit de la deuxième école du quartier de Thorncliffe Park à fermer ces derniers jours en raison d'une éclosion de COVID-19.

Lasanté publique de Toronto a fermé l'école publique de Thorncliffe Park le 3 décembre, située à quelques minutes de l'établissement Fraser Mustard, après qu'une campagne élargie de dépistage a abouti à 19 cas confirmés de COVID-19.

Le nombre de cas a depuis augmenté à 26. L'école était la première de la ville à participer à un projet pilote de dépistage asymptomatique volontaire.

Le quartier de Thorncliffe Park est l'un des plus durement touchés par la pandémie à Toronto.

Le bilan total des écoles fermées en Ontario s'élève désormais à 10. Lundi, 138 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés dans le système scolaire à l'échelle provinciale, élèves et membres du personnel confondus.