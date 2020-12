Un appel pour sauver le poney de Terre-Neuve

Il y a deux ans, l’Association du poney de Terre-Neuve a reçu 25 acres de terres de la Couronne près de Hopeall, dans le nord-ouest de la péninsule d’Avalon, pour réaliser son rêve : un pâturage pour une vingtaine de poneys et un centre d’accueil pour éduquer le public de l’histoire des chevaux nains.

Mais le groupe n’a depuis récolté qu’un cinquième des 250 000 $ nécessaires pour aménager le terrain, une vieille pâture envahie d’aulnes.

Les Terre-Neuviens ont survécu parce qu’ils avaient des poneys. Ils pouvaient transporter leur bois, ils pouvaient labourer leurs champs , explique Tammy Webber, une membre de l’association qui élève des poneys depuis sa jeunesse.

Tu ne pouvais pas survivre sans un poney et là, maintenant, le poney ne pourra pas survivre sans nous. Tammy Webber

Tammy Webber s'occupe des rênes de Brandy, un poney de Terre-Neuve, à Whiteway (T.-N.-L.). Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Vendus pour leur viande

Dans les années 1970, il y avait quelques 12 000 poneys de Terre-Neuve sur l’île. Mais au cours des 20 années suivantes, les Terre-Neuviens ont commencé à vendre leurs poneys et à les remplacer avec des tracteurs, des voitures et des véhicules tout terrain (VTT).

Des milliers d’animaux ont été vendus pour leur viande. En 1980 seulement, environ 700 poneys ont été envoyés aux abattoirs du Québec, selon l’association.

On était à un cheveu de perdre le poney pour toujours , souligne Tammy Webber, qui ajoute que vers la fin des années 1980, il ne restait qu’une centaine de poneys sur l’île.

Tammy Webber milite pour établir un parc patrimonial pour le poney de Terre-Neuve à Hopeall, à 100 km à l'ouest de Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Quand la population a commencé à chuter, des militants comme Clifford George, un résident de Whiteway qui élève des poneys depuis 60 ans, ont fait le tour de l’île pour empêcher la disparition de la race.

Les gens ne les voulaient plus. Alors on les ramassait et on les trouvait une nouvelle ferme qui pouvait les prendre , relate-t-il, en ajoutant que les amateurs de poneys achetaient les animaux pour environ 300 $, soit le prix de leur viande, 50 cents par livre.

Après un effort plus organisé dans les années 1990, la population du poney de Terre-Neuve a légèrement augmenté et s’est stabilisée. Le dernier recensement, effectué en 2008, indique qu’il y avait 154 poneys sur l’île.

L'histoire d'un animal et d'un peuple

Clifford George rappelle que l’histoire de Terre-Neuve et de son évolution en tant que colonie, dominion et province, est étroitement liée avec celle des poneys.

Le ponette, Annie of Avalon. Il ne reste qu'entre 500 et 600 poneys de Terre-Neuve en Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Il explique que les colons britanniques sont arrivés avec leurs poneys au 17e et 18e siècle et qu’au cours des générations suivantes les chevaux ont développé des caractéristiques uniques : un cou très fort et un dos plus court pour tirer le bois, une queue plus longue pour se protéger pendant l'hiver, et une mâchoire plus solide pour aider dans la digestion de la végétation terre-neuvienne.

Le poney de Terre-Neuve est devenu une race de cheval en soi en même temps que les Terre-Neuviens se distinguaient de leurs ancêtres , explique Clifford George. Ce poney, c’est un animal unique que nous avons ici à Terre-Neuve.

Clifford George indique que certains poneys de Terre-Neuve ont été envoyés sur le continent et qu’il y en a actuellement entre 500 et 600 en Amérique du Nord. Mais il se désole que le poney ne soit pas aussi populaire sur l’île.

Clifford George et sa ponette, Annie of Avalon. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Il y a beaucoup des gens qui n’ont plus les moyens de garder un poney de Terre-Neuve. Souvent, ils n’ont pas les installations , explique-t-il, en rappelant l’ouvrage, la pâture et le foin nécessaires pour garder un cheval.

Tammy Webber espère qu’en créant le parc patrimonial, l’association pourrait réduire les coûts pour les propriétaires de poney et, éventuellement, fournir un environnement où les animaux puissent se reproduire. Elle espère aussi encourager plus de personnes à garder un des animaux patrimoniaux.

Le plan de l’association comprend deux phases. La première phase — qui coûtera 75 000 $ — vise à réparer et remplacer les clôtures, défricher le terrain et construire un stationnement. La deuxième phase — dont la facture s'élève à 175 000 $ — inclut des rénovations aux granges existantes et la construction d’un centre d’accueil pour les visiteurs.

L'Association du poney de Terre-Neuve espère réaménager un terrain de 25 acres pour créer son parc patrimonial. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Tous les poneys appartiennent à des particuliers, alors les gens n’ont pas souvent accès aux animaux , indique Mme Webber.