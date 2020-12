Meng Wanzhou de retour en cour sur fond de rumeur de négociations pour sa libération

Le tribunal continue d'entendre les témoignages d’agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers impliqués dans son arrestation à Vancouver, il y a deux ans.

La semaine dernière, le Wall Street Journal et l'agence Reuters ont cité des sources anonymes indiquant que les avocats américains de Meng Wanzhou discutent d'un accord avec l'administration américaine pour permettre à Meng Wanzhou de regagner la Chine.

La directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, sort d'une voiture à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le 29 septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

L'avocat spécialisé en immigration Richard Kurland, qui suit de près l'affaire, estime que la fuite dans les médias constitue un ballon d’essai. Cela donne l'occasion aux politiciens de sonder le public , dit-il.

S'il y a un tsunami dans l'opinion publique en faveur de l’interruption de cette affaire, Ottawa et Washington peuvent très rapidement trouver un compromis , croit M. Kurland.

L'arrestation de la directrice financière de Huawei, suivie de celles des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig par les autorités chinoises, neuf jours plus tard, continue de créer de vives tensions entre le Canada et la Chine.

Avec les informations de Jason Proctor