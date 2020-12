Du temps de glace pour les résidents de Shawinigan et de Saint-Boniface

Les Shawiniganais et Bonifaciens devront payer 50 dollars plus taxes pour avoir accès à une demi-glace durant 50 minutes dans une aréna de Shawinigan.

Un maximum de 10 personnes qui habitent sous un même toit pourront se retrouver ensemble sur la demi-glace.

Uniquement les résidents de ces deux municipalités pourront faire des réservations en ligne à partir de vendredi aux arénas Grand-Mère, Gilles-Bourassa et au Centre Gervais Auto, situés à Shawinigan.

Habituellement, l’équipe de hockey les Cataractes dispute des matchs sur la patinoire du Centre Gervais Auto, mais en raison de la pandémie, aucune partie n’a encore eu lieu à cet endroit.

Par comparaison, pour le patinage et le bâton-rondelle libres à Trois-Rivières, sur un quart de patinoire, un adulte âgé entre 18 et 54 ans paie entre 4,25 $ (en décembre) et 4,50 $ (à partir de janvier) et c'est gratuit pour un enfant accompagné d'un adulte.

Pour une famille de deux adultes et deux enfants, l'activité coûte donc au maximum 9 $ pour un quart de glace dans un aréna de Trois-Rivières.

La COVID-19 amène aussi une restriction sur l’usage des patinoires extérieures. À plusieurs endroits dans la région, seul le patinage libre y est permis. Les parties de hockey y sont interdites, pour l’instant.

La semaine dernière, la Ville de Shawinigan disait attendre les consignes de Québec avant d’établir ses règles pour les patinoires extérieures.