COVID-19 : un record de 1925 nouveaux cas en Ontario

Pour le troisième jour de suite, l'Ontario fracasse son record du plus de nouveaux cas de COVID-19 en une journée depuis le début de la pandémie.

Santé publique Ontario confirme 1925 nouveaux cas de coronavirus et 26 morts, lundi.

Le précédent record de 1924 cas avait été atteint, dimanche.

Toronto et la région de Peel, pourtant en confinement, recensent le plus d'infections encore lundi, soit 601 cas et 512 cas, respectivement.

Parmi les autres régions les plus touchées, on trouve : York (+167), Durham (+133), Hamilton (+76), Simcoe Muskoka (+60), Halton (+54), Waterloo (+61), Ottawa (+48) et Windsor-Essex (+46).

Au cours de la dernière semaine, il y a eu en moyenne 1820 nouveaux cas par jour dans la province.

Le nombre total de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie en Ontario est de 129 234.

Quant au bilan des morts, il augmente à 3798 avec les 26 décès qui s'ajoutent, lundi.

Hausse des hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations grimpe, lundi, à 725 (+24), en dépit du fait que 40 hôpitaux n'ont pas soumis leurs données à temps pour être incluses dans ce bilan.

Il y a 213 patients aux soins intensifs (+9) et 121 patients sous respirateur (+12).

Dans les trois cas, il s'agit de sommets jamais atteints auparavant depuis le début de la deuxième vague.

Malgré 1412 nouvelles guérisons, le nombre de cas actifs augmente à 16 034 (+487), lundi.

138 nouveaux cas dans les écoles

La santé publique recense 138 infections de plus en milieu scolaire, lundi.

Près de 80 % de ces nouveaux cas touchent des élèves.

Actuellement, 803 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu plus de 16,6 % des écoles de la province.

Dix établissements scolaires sont présentement fermés à cause d'une éclosion.

Dépistage

Près de 45 300 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures, ce qui est en deçà de l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.

C'est la première fois en cinq jours que l'Ontario n'atteint pas cette cible.

Le taux de positivité des tests, lundi, est de 4 %.