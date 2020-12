Perry Bellegarde quitte l’Assemblée des Premières Nations à l'été

Élu pour la première fois en décembre 2014, Perry Bellegarde terminera son second mandat comme chef de l'Assemblée des Premières Nations en 2021.

Sans expliquer les raisons de son départ, il a mentionné le travail et les succès de l' APNAssemblée des Premières Nations depuis six ans et a remercié sa famille, ses amis, les membres des Premières Nations et tous les chefs autochtones du Canada.

Nous avons encore beaucoup de travail à faire, alors luttons ensemble pour les priorités des Premières Nations jusqu'au bout , a-t-il écrit sur Twitter.

Cette annonce précède l'ouverture de l'assemblée générale annuelle de l' APNAssemblée des Premières Nations , qui se tiendra les 8 et 9 décembre de façon virtuelle.

Perry Bellegarde, 58 ans, est originaire de la Première Nation de Little Black Bear, en Saskatchewan.

Avant de devenir chef de l' APNAssemblée des Premières Nations , il a été représentant du conseil tribal de Touchwood-File Hills-Qu’Appelle, Chef de la Federation of Saskatchewan Indian Nations, puis Chef régional de l’Assemblée des Premières Nations en Saskatchewan, ainsi que Chef et conseiller de la Première Nation de Little Black Bear.

Il s'est présenté pour la première fois aux élections de l' APNAssemblée des Premières Nations en 2009, mais a été par Shawn Atleo. Il a finalement été élu chef en 2014, puis réélu en 2018.

Plus de détails suivront.