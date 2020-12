ComediHa! de retour pour contrer la grisaille de janvier

ComediHa! annonce par le fait même l'ouverture d'un premier comédie club à Québec, situé dans la Pyramide à Sainte-Foy. La salle permettra de présenter différentes soirées d'humour.

La première sera présentée par P-A Méthot qui accueillera des amis humoristes le temps d'une soirée qualifiée d'hilarante. Le spectacle gratuit aura lieu le 21 janvier.

Tout sur ComediHa.tv

Pour offrir l'accès à plus de 100 artistes durant le festival, la plateforme ComediHa.tv sera mise de l'avant. Pour la première fois, notre nouvelle plateforme numérique ComediHa.tv permettra à tous les Québécois, un peu partout dans la province, d’assister à notre festival , s'enthousiasme la directrice générale du ComediHa! Fest, Josée Charland.

Le festival proposera, en plus du spectacle de P-A Méthot, un Show Mystère mettant en vedette un humoriste chouchou du public, mais les spectateurs le connaîtront son identité qu'au moment de la diffusion direct.

Il y aura aussi les Galas ComediHa!, bien connus du public, offerts en ligne du 14 au 22 janvier. Les six galas seront animés par : Fabien Cloutier, Cathy Gauthier, P-A Méthot, le duo formé de Véronique Claveau et Jean-Michel Anctil, Rachid Badouri et Bleu Jeans Bleu.

La mise en vente des billets pour tous les spectacles du festival commence le 14 décembre à midi, sur la plateforme ComediHa.tv.