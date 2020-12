2 M$ pour faire renaître de ses cendres le restaurant Sagamité de Wendake

L'établissement situé à quelques pas de la chute Kabir Kouba au coeur de Wendake n'a jamais rouvert au public depuis cet incendie d'origine accidentelle.

Selon le gouvernement du Québec qui attribue l'aide financière sous forme de prêt, le Sagamité est un joyau du tourisme autochtone québécois avec son concept qui regroupe l'histoire, l'art et la gastronomie typiquement huronne-wendat .

Le restaurant Sagamité a été complètement rasé par les flammes. Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Le tourisme autochtone et le tourisme gourmand gagnent constamment en popularité auprès des Québécois, des Canadiens et des visiteurs internationaux. Appuyer des projets du genre, c'est mettre en valeur les traditions et le savoir-faire locaux tout en favorisant le dynamisme économique et culturel de nos régions , a réagi la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Une succursale au coeur du Vieux-Québec

Peu après cet incendie, les propriétaires ont ouvert une nouvelle succursale au coeur du Vieux-Québec, sur la rue Saint-Louis. Il s'agissait du premier restaurant de cuisine typiquement autochtone à voir le jour en dehors de la communauté des Premières Nations, selon ses propriétaires Steeve Gros-Louis et Niva Sioui.

Leur projet de reconstruction et d'expansion devrait permettre, à terme, de créer au moins 70 emplois.

Je suis certaine que le nouveau Restaurant Sagamité contribuera à la relance du tourisme à Wendake et dans la grande région de Québec, lorsque la situation sanitaire le permettra. Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Des totems ont néanmoins été sauvés des flammes, comme ceux-ci. Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Pour le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, le Sagamité contribue à renforcer les liens entre les Premières Nations et les Allochtones.

Je me réjouis du fait que le Restaurant Sagamité donnera encore une fois l'occasion à ses visiteurs de découvrir un pan de la culture wendat, en plus de contribuer à la vitalité économique de Wendake. Ce genre d'établissement est un bel exemple des nombreuses possibilités qui existent pour en apprendre davantage sur les Premières Nations et renforcer nos liens. Je salue la persévérance et la vision de son propriétaire, et je suis convaincu que cette nouvelle aventure sera un succès.

Plat principal

On ne sait toujours pas quand la maison-mère de Wendake sera en mesure de rouvrir ses portes au public.

Le plat principal offert est la sagamité, une soupe-repas de gibier avec des courges, du maïs et des fèves rouges, traditionnellement cultivées par les Wendats.