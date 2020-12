Des parents d'enfants malades demandent au public de respecter les ordonnances sanitaires

La leucémie lymphoblastique a été diagnostiquée chez Maya Chernichan alors qu'elle avait 2 ans.

La famille s’est isolée pendant deux ans avant la pandémie. Les parents ont retiré Maya et sa sœur de l’école publique pour réduire les risques de contracter une maladie.

La mère de Maya, Sarah Chernichan, a dû arrêter de travailler comme enseignante pour donner des cours à ses filles à la maison.

Les parents espéraient un retour à l’école publique en septembre pour leurs enfants, car Maya avait terminé sa chimiothérapie, mais en raison de la pandémie, la famille ne pouvait plus envisager cette option.

C’est difficile de comprendre que des gens ne veulent pas porter un masque, un geste si simple , raconte le père de la fillette qui a maintenant 4 ans, Vince Chernichan.

Les gens ne semblent pas réaliser la situation dans laquelle se trouvent les médecins, les infirmiers, les infirmières et les patients. C’est très grave , rappelle-t-il.

Sarah et Vince Chernichan avec leurs deux filles, Maya, et Brielle. Photo : Photo soumise par Sarah et Vince Chernichan

La plus grande peur pour la famille était de voir Maya atteinte de la COVID-19.

Son système immunitaire tente de se rétablir. Nous ne sommes pas certains de savoir comment son corps réagirait [au virus] , raconte Vince Chernichan.

Selon Mme Chernichan, leurs filles ont bien géré la situation.

Nous avons appris au cours des deux dernières années et demie que les enfants sont très résilients. Sarah Chernichan, mère de Maya

Une autre famille limite les contacts depuis longtemps

Amy Millette a deux filles et un fils. Son fils de 5 ans, Kiver, est autiste et sa fille de 8 ans, Paisley, souffre d'un retard de développement en raison d'un cancer du cerveau. Un cancer a été diagnostiqué chez Paisley à l’âge de huit mois et elle a eu deux rechutes. À la suite de la chimiothérapie, la fille a développé des problèmes au cœur et aux poumons.

La COVID-19 entraîne des choix difficiles pour la mère.

Les oncologues veulent que Paisley puisse mener une vie normale avec des activités sociales, mais ils comprennent aussi le risque qu'elle contracte la COVID-19.

Si Paisley fait une rechute, Amy Millette devra retirer sa fille de l’école.

Selon la mère, les options de l’apprentissage à distance pour les élèves souffrant de déficiences sont limitées. Elle pourrait devoir arrêter de travailler pour enseigner à ses enfants à la maison.

La province a récemment annoncé un apprentissage à distance obligatoire pendant deux semaines après les vacances des Fêtes pour les élèves de la 7e à la 12e année. L'apprentissage à distance demeure une option pour les élèves de 6e année et moins.

En raison de l'état de santé de Paisley, la famille fait preuve de créativité pour amuser les enfants tout en restant à la maison, selon Amy Millette. Photo : Photo soumise par Amy Millette

Amy Millette se dit frustrée de voir des gens qui ne portent pas de masque et qui font di des restrictions sanitaires.

Selon elle, il n'est pas question de contourner les ordonnances de la santé publique. En raison de l'état de santé de sa fille, elle s’est organisée pour limiter les contacts au cours des sept dernières années.

Les enfants fréquentent l'école publique, mais doivent limiter leurs sorties. La plupart du temps, la mère doit organiser les activités à la maison.

Notre arrière-cour est aménagée pour que les enfants puissent jouer et s’amuser , dit Amy Millette.

Les enfants ont des balançoires au sous-sol, les voisins aident la famille à construire une patinoire près de leur maison et M. Millette construit un igloo.

En sept ans, nous avons appris à sortir des sentiers battus, explique Mme Millette. C'est la seule bonne chose que le cancer nous a apportée.

Avec les informations de Peggy Lam