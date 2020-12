Des étudiants étrangers de l’Université de l’Alberta suivent leurs cours la nuit

Des milliers d’étudiants forcés d’étudier à partir d’autres pays doivent se lever au milieu de la nuit pour suivre leurs cours et passer leurs examens en raison du décalage horaire.

C’est le cas de Tarush Raiwani. Le jeune Indien étudie en génie mécanique à l’Université de l’Alberta et suit six cours à distance, malgré un décalage horaire d’une douzaine d’heures.

La majorité de ses cours ne sont cependant pas enregistrés.

Je dors le matin et reste éveillé toute la nuit. Cela n’est pas normal du tout. J’ai eu des difficultés techniques à plusieurs reprises durant les cours qui ont lieu en direct, ce qui m’a forcé à me rabattre sur YouTube pour apprendre , raconte-t-il.

Selon l’Association des étudiants étrangers, cette situation est très difficile pour les étudiants.

Dans une lettre ouverte adressée au doyen et à l’administration de l’Université de l’Alberta, l’ ISA Association des étudiants étrangers demande que les professeurs soient obligés d'enregistrer leurs cours et d'éliminer les notes liées à la participation pour les étudiants étrangers.

Selon la vice-présidente des affaires externes de l'ISA, Gurbani Baweja, l’Université de l’Alberta compte plus de 9000 étudiants étrangers. Plus de 6000 d’entre eux suivent présentement leurs cours à partir de leur pays d’origine.

On veut que les étudiants suivent le rythme des cours et soient attentifs à ce qui s’y passe, ce qui est discriminatoire parce que, lorsqu’une personne se lève à 2 heures, elle n’est certainement pas attentive , explique Gurbani Baweja.

Ils sont endormis. Ils ne peuvent donc pas suivre et continuent de sacrifier leur sommeil. Si les cours étaient enregistrés, ils pourraient réussir mieux , ajoute-t-elle.

Défis techniques

Les examens à distance sont également un problème pour les étudiants étrangers, selon l’ ISAAssociation des étudiants internationaux , parce qu’ils nécessitent l’utilisation de logiciels de surveillance.

Ces logiciels nécessitent une connexion Internet stable et un bon éclairage dans la pièce, ce à quoi les étudiants dans les pays en développement n’ont pas toujours accès , explique l’ISA dans sa lettre.

Entre-temps, Tarush Raiwani ne sait pas combien de temps il pourra tenir ce rythme. Il ajoute que ses notes ont déjà commencé à baisser.

Durant certains laboratoires de génie mécanique, je ne peux même pas voir les instruments correctement à cause de problèmes avec ma connexion Internet. En plus, le cours n’est pas enregistré , explique-t-il.

Je me sens énormément désavantagé parce que je ne suis pas au Canada , déplore l’étudiant.

Manque de sommeil

Charles Samuels, directeur médical du Centre for Sleep & Human Performance et professeur à la faculté de médecine et de kinésiologie de l’Université de Calgary, croit que le fait de se lever la nuit pour étudier peut avoir des conséquences négatives sur la santé mentale et physique des étudiants.

Le cerveau humain adulte a besoin de la bonne quantité et qualité de sommeil au bon moment de la journée pour fonctionner de manière optimale, soit sept à neuf heures de sommeil, généralement entre 22 h et 8 h , explique-t-il.

Toute perturbation de ces trois facteurs va entraîner une déficience cognitive , ajoute-t-il.

L’Université de l’Alberta ne s’engage pas

Dans une déclaration par courriel, l’Université de l’Alberta explique que les professeurs ne sont pas obligés d’enregistrer leurs cours pour des questions de vie privée.

Nous souhaitons que les étudiants qui font face à des défis liés au décalage horaire et à d’autres complications engendrées par la pandémie contactent le bureau du doyen des affaires étudiantes pour obtenir du soutien , explique Andre Costopoulos, vice-recteur et doyen aux affaires étudiantes de l’Université de l’Alberta.

Il ajoute que des notes liées à la participation sont parfois nécessaires, mais que les professeurs et les étudiants devraient se montrer flexibles.

Gurbani Baweja dit cependant que le manque de soutien de la part de l’Université de l’Alberta pourrait avoir des conséquences.

Si l’Université ne soutient pas ses étudiants étrangers durant la pandémie, elle pourrait les perdre , dit-elle.

Avec les informations de CBC