Des ateliers créatifs avec Les Violons du Roy

Le 30 novembre dernier, le violoncelliste Raphaël Dubé, en collaboration avec l’enseignant Mathieu Archambault, a notamment offert à des jeunes de 2e année du primaire un cours imagé et dynamique pour démystifier un peu le travail de compositeur.

L’atelier, qui a été donné à l'école Saint-Louis-de-France 2, est relié à un projet de spectacle-jeunesse intitulé Le piano de papou , que Les Violons du Roy aimeraient pouvoir offrir au Diamant, en 2021.

C’est [un spectacle] autour de l’esprit créateur et de l’instrument de mon grand-père qui était compositeur, et qui s’appelle Gilles Tremblay. Donc on voit ses influences, ses sources d’inspirations, les compositeurs qui l’ont marqué et son esprit curieux et inventif , souligne Raphaël Dubé, violoncelliste dans l’orchestre de chambre Les Violons du Roy.

Le piano Gilles-Tremblay, nouveau résident du Diamant, est un magnifique Steinway de style Louis XV. Il est recouvert de feuilles d'or. Cet instrument sera au coeur de ce futur spectacle.

Le piano Gilles-Tremblay dans le foyer du Diamant. Photo : Radio-Canada / Patricia Tadros

Transmettre leur passion

Entretemps, Raphaël Dubé et Mathieu Archambault ont vu dans le métier de compositeur, une riche matière à transmettre aux enfants dans le cadre d’activités scolaires.

On parlait des volumes de sons, on parlait des plans sonores, des concepts qui sont assez abstraits, et que Raphaël a été capable de synthétiser très efficacement pour intéresser les enfants à travers des chants de grenouilles , raconte l’enseignant Mathieu Archambault.

Un atelier musical original pour les enfants Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Les enfants apprécient...

Les enfants ne se sont pas fait prier pour se prêter aux différents exercices imaginés par le violoncelliste. Divisés en trois groupes, les jeunes ont imité les chants de grenouilles à grand renfort de houap! brwep! et autres coassements.

L’analyse des chants de batraciens est une expérience que Raphaël Dubé a lui-même vécue avec son grand-père.

C’est un souvenir d’enfance. Près de chez-moi, quand j’habitais à Saint-Hilaire, on avait été se promener comme ça dans la montagne, et il y avait un magnifique étang. Et là, il m'avait fait asseoir et vraiment être attentif à tous les plans sonores, pour voir d’abord comment chaque grenouille avait un son différent , se remémore Raphaël Dubé.

On pouvait distinguer les espèces, mais aussi les plans sonores, celles qui chantent en chœur au loin et celles qui sont beaucoup plus près de nous. Juste de distinguer ça, c’était une révélation pour moi! Raphaël Dubé, violoncelliste dans l’orchestre de chambre Les Violons du Roy

...et les musiciens aussi

Malgré la distance physique due à la vidéoconférence, Raphaël Dubé a bien aimé partager ce nouvel atelier.

Une jolie leçon de musique, en effet, pour ces jeunes qui ont pu ainsi apprendre qu'il n’est pas nécessaire d’avoir l’oreille absolue pour créer de la musique en s'inspirant des sons de l’environnement.