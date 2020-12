Assurance-emploi : ne pas oublier le trou noir pendant la pandémie

C’est dans l’espoir d’une réforme permanente du régime fédéral d’assurance-emploi que des membres Action-Chômage Côte-Nord et la CSN Côte-Nord se sont rassemblés lundi matin devant les bureaux de Service Canada à Forestville.

Action-Chômage Côte-Nord reconnaît l’aide sans précédent déployée par Ottawa pour venir en aide aux travailleurs touchés par les conséquences économiques de la pandémie.

Sa coordonnatrice, Line Sirois, estime toutefois que les travailleurs saisonniers risquent de continuer à faire face à la précarité financière bien après la fin de la crise.

Il n’y a rien qui est réglé. On a mis des mesures, mais ce sont des mesures temporaires. On entend dire que le taux de chômage s’améliore, et c’est tant mieux, mais pour un travailleur de l’industrie saisonnière ça ne change rien à sa situation.

Line Sirois, coordonnatrice d'Action-Chômage Côte-Nord