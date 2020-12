Jean-François Pauzé, Alexandra Stréliski et Kaytranada récompensés au Gala SOCAN 2020

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a dévoilé lundi les lauréats et lauréates de son gala québécois et francophone, tenu virtuellement cette année. L’auteur-compositeur principal des Cowboys Fringants, Jean-François Pauzé, a récolté un prix spécial. Alexandra Stréliski et Kaytranada ont également été récompensés.