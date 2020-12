L'enseignement sera virtuel jusqu'aux Fêtes pour des élèves de l’école François-Buote

La médecin-hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, Heather Morrison, a recommandé dimanche une série de mesures pour freiner la propagation de la COVID-19 à l’Île.

Quatre écoles sont visées, soit l’école François-Buote et les écoles anglophones Bluefield, Charlottetown Rural High et Colonel Gray.

Les élèves de la 10e à la 12e année devront suivre leurs cours à distance jusqu’au congé des Fêtes. Le directeur général de la Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard (CSLF), François Rouleau explique que ces niveaux ont été visés par les mesures en raison de l’organisation scolaire en place.

C’est difficile pour les 10 à 12 qui suivent différents cours de maintenir une classe avec un plus petit nombre d’élèves et de retracer plus rapidement des cas, tandis qu’en 7e, 8e et 9e année, on a encore le concept de classe titulaire qui permet de limiter un peu les contacts , explique M. Rouleau dans une entrevue accordée lundi matin à l'émission Le Réveil Î.-P.-É..

François Rouleau, directeur général de la Commission scolaire de langue française (CSLF) de l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Gracieuseté

Il ajoute que les élèves plus vieux sont aussi plus autonomes, ce qui facilite le passage vers l’apprentissage virtuel.

De 24 à 48 heures pour être prêts

Malgré tout, les élèves de l’école François-Buote n’auront pas de cours aujourd’hui.

Le directeur général de la CSLFCommission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard explique que les écoles ont un plan et que l’enseignement virtuel pourra commencer d’ici 24 à 48 heures.

L'enseignement virtuel au secondaire commence lundi (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les enseignants ont déjà des Google Classrooms avec leurs élèves, précise François Rouleau. Ils ont aussi déjà eu de la formation et ça les a aidés à se préparer. Ils ont aussi un document qu’on leur a envoyé qui définit aussi les attentes.

On a la capacité de les appuyer pour qu’ils enseignent en ligne. François Rouleau, directeur général de la CSLF

En attendant, M. Rouleau conseille aux élèves de s’avancer dans des travaux déjà entamés.

La journée de lundi permettra aussi aux élèves qui en ont besoin d’aller à l’école récupérer des effets personnels importants. Il sera aussi possible pour les jeunes qui n’ont pas d’ordinateur à la maison de venir chercher un appareil Chromebook prêté par l’école.

Le directeur général a bon espoir que l’enseignement pourra se poursuivre de façon presque normale et indique que les évaluations auront lieu comme prévu.

Dans le contexte, on n’a pas le choix , dit-il résigné.

Finalement, M. Rouleau rappelle qu’il sera interdit pour les élèves de la 7e à la 9e année de sortir hors du terrain de l’école sur l’heure du dîner. Également, toutes les activités parascolaires sont suspendues jusqu’en janvier.

Avec les information de l'émission Le Réveil Î.-P.-É